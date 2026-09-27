“Los vamos a encontrar”: Carabineros advierte a delincuentes involucrados en balacera que terminó con un funcionario herido a bala en la cabeza

La noche de este domingo se entregaron nuevos antecedentes respecto al operativo policial en la comuna de Lo Espejo que terminó con un delincuente abatido y un funcionario policial herido a bala en la cabeza.

El hecho ocurrió en el sector Las Dunas, durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de la policía uniformada. Al acercarse a un vehículo, se dan cuenta que un sujeto portaba un arma de fuego, produciéndose una balacera que terminó con el sujeto muerto.

Al respecto, el general Enrique Monrás, fue tajante a la hora de advertir a los sujetos que se vieron involucrados en el procedimiento policial.

“Hay un delincuente también abatido, ese delincuente en este año ya había sido detenido por personal de Carabineros y, como les señalo, el llamado es para esos delincuentes que los vamos a encontrar, que en algún minuto los equipos, tanto del OS9 como del OS7, van a llegar a dar con ellos, con el paradero”, indicó.

Estado de salud del funcionario herido

El doctor Pablo Aguilera, de la Clínica Las Condes, entregó una actualización del estado de salud del funcionario herido.

“El paciente fue manejado acá en el servicio de urgencias por todo un equipo multidisciplinario de especialistas, neurocirugía, urgenciólogos, logrando cierta estabilidad. Sin embargo, sus lesiones son de carácter muy grave y de pronóstico reservado”, detalló el funcionario médico.