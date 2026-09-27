Presidente Kast lamenta muerte de carabinero y pide al Congreso acelerar agenda de seguridad: “No hay tiempo para discusiones políticas ni mezquindades”

El Presidente José Antonio Kast lamentó la muerte de un funcionario policial en el marco de un operativo de fiscalización realizado en la comuna de Lo Espejo.

Según los antecedentes conocidos hasta el momento, el hecho se dio en el sector Las Dunas, durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de la policía uniformada. Al acercarse a un vehículo, se dan cuenta de que un sujeto portaba un arma de fuego, produciéndose una balacera que terminó con el sujeto muerto.

El funcionario, identificado como Cristopher Andrés Aguilera Fernández, fue rápidamente trasladado hasta un recinto asistencial, pero pese a los esfuerzos de personal médico y producto de la gravedad de sus heridas, terminó falleciendo en dependencias de Clínica Las Condes.

“Lamento profundamente el cobarde ataque que terminó con la vida del Cabo 2do Christopher Aguilera. Tenía tan solo 30 años y era padre de un pequeño hijo de 10 meses. Mis condolencias a su familia y a la institución de Carabineros de Chile por esta irreparable pérdida”, afirmó Kast.

En esa línea, el Mandatario hizo un llamado al Parlamento: “En materia de seguridad e inmigración ilegal hemos avanzado, pero tenemos que ir más rápido. Estos hechos y otros que han ocurrido en estos días, nos demuestran que no hay tiempo para discusiones políticas ni mezquindades. La agenda contra el crimen organizado y el terrorismo ya está presentada, le pido al Congreso que aceleremos el paso. Los Carabineros y los chilenos no pueden seguir esperando”.