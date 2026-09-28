Orrego acusa “un patrón” del Gobierno tras postergación de tramo del Tren Santiago-Melipilla

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cuestionó al Gobierno tras la postergación del tramo soterrado del Tren Santiago-Melipilla que debía conectar Lo Errázuriz con Alameda.

La autoridad regional vinculó la decisión de EFE con otras controversias por proyectos iniciados durante administraciones anteriores.

“Una vez es casualidad, dos veces coincidencia, tres veces es un patrón. Primero el GAM, después la ciclovía de la Alameda, ahora el tren a Melipilla”, sostuvo a través de sus redes sociales.

Orrego anuncia gestiones por tramo postergado

EFE declaró desierta la licitación correspondiente al tramo entre Lo Errázuriz y Alameda y concentrará por ahora sus recursos en los segmentos Cerrillos-Malloco y Malloco-Melipilla.

Orrego cuestionó el impacto de la decisión sobre habitantes de las comunas del sector poniente de la capital y anunció que solicitará una reunión con el ministro de Transportes, Louis de Grange.

Además, buscará incorporar a parlamentarios de las zonas involucradas en las conversaciones para intentar modificar la determinación.

“Son miles de personas, de más de ocho comunas de la RM, que se ven afectadas por esta decisión”, afirmó.

“Vamos a dar la pelea”

El gobernador también advirtió sobre las consecuencias de no completar el proyecto hasta Alameda.

“Dejar obras a medias erosiona la confianza de la gente en la democracia. Vamos a dar la pelea”, señaló.

La postergación también recibió críticas de alcaldes de ocho comunas del sector poniente, quienes solicitaron al Gobierno mantener la llegada del tren hasta Alameda y asegurar los recursos necesarios para completar el trazado originalmente proyectado.