Ministro de Defensa de Chile entra en la discusión por las Malvinas: “Un país amigo hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas”

El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, entró en la discusión en torno a la pretensión de Argentina en torno a las Islas Malvinas.

En diálogo con Radio Polar, Barros afirmó que “hay aspectos de prudencia. Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho, un país amigo hace 200 años, ejerce soberanía sobre las Malvinas. Por lo tanto, una cosa es apoyar, respaldar un reclamo, pero nosotros somos muy claros, respaldamos un reclamo como país, frente a la posición de un país amigo”.

“Pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica, lo que nosotros recordamos es que se sienten pacífica y civilizadamente al conversar los dos países y no repitamos situaciones de conflicto. Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y ejercer todas las actividades que permiten las leyes, por lo tanto, no veo inconveniente en que se desarrollen esas actividades”, afirmó Barros.

En esa línea, el ministro agregó que “hay un tema puntual que puede ser un poco más conflictivo, que es el tema de las exploraciones petrolíferas y mineras, que ahí hay un tema que hay que analizar en su momento y ver cómo conjuga eso con los planteamientos que ha hecho Chile y los planteamientos que tomó como país, aunque son de carácter político y no obligatorios legalmente, en MERCOSUR, en el sentido de que se apoyaba de una manera más categórica, más parcial, más involucrada la pretensión argentina”.