Tras crimen de carabinero: Ministro Arrau llama al Congreso a agilizar agenda de seguridad

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, llamó al Congreso a avanzar en la agenda de seguridad, luego del crimen de un carabinero en Lo Espejo.

El hecho ocurrió la tarde de este domingo mientras el funcionario realizaba labores de patrullaje preventivo en la comuna, cuando se inició un enfrentamiento junto a otros sujetos. Uno de ellos le disparó, provocándole graves lesiones y la muerte.

En un punto de prensa desde La Moneda, la autoridad recalcó: “Cuando se asesina a un carabinero, no se asesina solamente a un chileno que decidió servir a nuestro país y perder su vida si fuera necesario, sino que se ataca a todo Chile, a todo el pueblo de Chile, y por eso la respuesta como Estado tiene que ser firme”.

En ese sentido, planteó el apoyo irrestricto a las fuerzas de orden y seguridad y que esta situación llama a “reforzar el aumento de medios materiales a través del presupuesto, no solamente en medios corporales, sino que también en vehículos y en sistemas de gestión, cosa que estamos haciendo, y también el trabajo judicial a través de los equipos y legislativo también”.

El secretario de Estado apuntó a que prontamente tendrán una reunión junto al presidente José Antonio Kast y los presidentes de algunas comisiones de la Cámara Baja y del Senado, con el fin de avanzar en la tramitación de la agenda de seguridad que presentó el Ejecutivo hace algunas semanas.

“Serán invitados para poder priorizar la agenda legislativa ligada a seguridad, donde podamos destrabar algunos nudos y de esa manera seguir dando buenas noticias, poder sacar del Congreso prontamente las reglas de uso de la fuerza, donde se incluye el desenfunde preventivo y el uso de fuerza potencialmente letal de personas armadas, por ejemplo”, adelantó.

También se buscará avanzar en la ley Nain 2.0 y en “tantas otras leyes que están avanzando en el Congreso, pero que tienen que ver la luz para que nuestras policías, cuando están en los barrios, en las villas y en las poblaciones, en situaciones difíciles, puedan actuar con toda la fuerza que necesitan”.

Arrau detalló que se acelerará una iniciativa que está en estudio y que busca detener la utilización de armas ilegales.

En concreto, se buscará aumentar las penas a quienes circulen en la vía pública con armas, municiones y a personas en situación migratoria irregular que tengan armas o con números de serie modificados.

Y que “los disparos injustificados que afecten viviendas, vehículos, tengan penas mucho más altas. En fin, una ley que estamos trabajando, que esperamos que pueda entrar al Congreso a tramitación y que tenga un apoyo transversal”.

“Hoy día, no las armas legales que tienen las personas para defensa, no, las armas que están en nuestras calles, las armas ilegales, las armas que están en manos de delincuentes, tienen que tener penas muchísimo más altas a las que tienen hoy día, al igual que las municiones y otra serie de detalles que daremos a conocer en su minuto”, sostuvo el ministro.

“Reinsistiremos en proyectos de ley, reinsistiremos en urgencias y le daremos el nivel de urgencia a ciertos proyectos, como algunos de los que he mencionado, que son urgentes. Yo no quiero polemizar en esto en momentos tan difíciles, sino que el llamado es al país a trabajar juntos en diferentes cosas, desde lo legislativo, lo judicial, las gestiones que estamos haciendo desde el punto de vista ejecutivo”, añadió.

Por último, confirmó su presencia y la del presidente Kast al funeral del funcionario fallecido.