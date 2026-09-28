Escudo de las Américas, Magallanes y Bachelet: Las claves de la inédita interpelación que enfrentará hoy Pérez Mackenna

Francisco Pérez Mackenna llegará este lunes al Congreso con una particularidad que ningún antecesor suyo ha enfrentado desde que se incorporó la interpelación al sistema político chileno en 2005. El canciller deberá sentarse ante la Cámara de Diputadas y Diputados y responder públicamente por la conducción de la política exterior.

La cita comenzará a las 15:00 horas en Valparaíso y está programada hasta las 18:00. Será la primera interpelación contra un integrante del gabinete del Presidente José Antonio Kast y la primera dirigida a un ministro de Relaciones Exteriores. La Cámara llevaba, además, 614 días sin utilizar este mecanismo de fiscalización.

El encargado de formular las preguntas será el diputado socialista Nelson Venegas, quien tendrá frente a sí un cuestionario de 13 materias.

Aunque la ofensiva nació a comienzos de septiembre principalmente por los roces con Argentina en torno al Estrecho de Magallanes y la relación con Estados Unidos, el episodio de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas terminó por reordenar las prioridades.

La sesión será pública. Los comités parlamentarios descartaron la propuesta del Partido Nacional Libertario, respaldada inicialmente por sectores de la UDI, de realizarla de forma reservada por la sensibilidad de algunos asuntos diplomáticos.

Si Pérez Mackenna considera que una respuesta compromete información reservada del Estado, podrá advertirlo y entregar posteriormente antecedentes bajo las condiciones de confidencialidad correspondientes.

¿Qué se vota hoy?

La interpelación no es un voto sobre la continuidad de Pérez Mackenna.

La Constitución establece la interpelación como una atribución fiscalizadora de la Cámara. A petición de al menos un tercio de los diputados en ejercicio, un ministro puede ser citado para responder preguntas relacionadas con las materias propias de su cargo. La solicitud contra Pérez Mackenna ya fue aprobada el 8 de septiembre por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención.

Por lo tanto, este lunes no existe una moción de confianza o censura como ocurre en algunos sistemas parlamentarios. El resultado de las preguntas no obliga al canciller a renunciar ni permite a la Cámara destituirlo por esta vía.

Lo que sí puede ocurrir al final de la sesión es que las bancadas formulen precisiones políticas y que se sometan a votación proyectos de acuerdo o solicitudes de antecedentes que eventualmente sean presentados. Esas votaciones son distintas de la interpelación propiamente tal y no equivalen a remover al ministro.

Una eventual acusación constitucional sería otro procedimiento, con requisitos y efectos distintos, y no constituye una consecuencia automática de lo que ocurra esta tarde.

Cómo funcionará el interrogatorio

La Cámara reservó tres horas para la jornada. Al menos dos estarán destinadas al intercambio entre Venegas y Pérez Mackenna, mientras el tramo final quedará para intervenciones de las bancadas y las eventuales votaciones que se presenten.

El procedimiento está reglado. Venegas deberá plantear las preguntas de una en una y podrá utilizar hasta dos minutos para fundamentarlas. El ministro tendrá hasta tres minutos para responder cada una.

El diputado puede solicitar una primera aclaración por hasta un minuto, seguida de una respuesta ministerial de hasta dos minutos. Si todavía considera insuficiente la contestación, existe una segunda ronda más breve de aclaración. Finalizado el interrogatorio, las bancadas pueden intervenir y el ministro dispone de un espacio para sus comentarios finales.

El Escudo de las Américas cambia el eje de la jornada

La interpelación fue aprobada antes del reciente ingreso de Chile al Escudo de las Américas, pero la decisión terminó por instalarse como el principal punto de interés para esta tarde.

La iniciativa, promovida por la administración de Donald Trump, fue presentada por Cancillería como un mecanismo voluntario de cooperación frente al crimen organizado, con intercambio de información e inteligencia, coordinación fronteriza y capacitación.

Venegas buscará aclarar precisamente cuál es el estatus de la adhesión, qué compromisos adquirió el Estado, si existen consecuencias para el uso de las costas chilenas y qué efectos puede tener sobre la soberanía nacional.

Magallanes y Argentina: el origen de la interpelación

Antes del Escudo, el principal flanco estaba en Argentina. El primer punto del cuestionario aborda directamente la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes, la vigencia del Decreto 457 de 2021 del Ejecutivo argentino y las declaraciones de autoridades del país vecino.

La oposición pretende conocer qué estrategia ha seguido Cancillería para defender la posición chilena y qué conversaciones se han sostenido con Buenos Aires. También se incluyeron las relaciones bilaterales en términos más amplios, el desempeño de la embajada chilena en Argentina y las consecuencias de recientes declaraciones del Presidente Javier Milei.

Este punto también ha provocado cautela dentro de la propia oposición. El senador liberal Vlado Mirosevic había advertido que debilitar internamente al canciller durante una controversia con un país vecino podía resultar inconveniente, mientras asesores de Venegas le recomendaron evitar preguntas que puedan exponer elementos sensibles de la estrategia chilena.

Bachelet, Estados Unidos y otros diez frentes

El cuestionario no termina allí. Pérez Mackenna deberá explicar las razones y la oportunidad con que el Gobierno retiró el respaldo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, postulación que finalmente fue retirada por la exmandataria.

También deberá abordar la negociación con Estados Unidos por el arancel de 12,5% aplicado a las exportaciones chilenas, los resultados obtenidos y el estado de cumplimiento del tratado de libre comercio entre ambos países.

Otro capítulo está dedicado al embajador estadounidense Brandon Judd y sus declaraciones sobre la denominada “Doctrina Donroe”, además de sus eventuales efectos sobre decisiones económicas, geopolíticas y de política pública en Chile.

Entre las restantes materias aparecen la salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados; la estrategia sobre minerales críticos y tierras raras; la realización del Foro Madrid en Santiago y el eventual uso de recursos públicos; los cambios de posición de Chile en organismos como la OEA y Naciones Unidas; los criterios para designar embajadores; la situación del embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik; y el caso de funcionarios de Cancillería que firmaron un comunicado contra la candidatura de Bachelet.

La oposición endurece el tono

Venegas ha planteado que la interpelación busca obtener respuestas sobre seis meses de decisiones que, a juicio de sus impulsores, contienen “situaciones complicadas” y “falencias” que deben ser aclaradas públicamente.

Durante los últimos días, el diputado preparó las preguntas con asesores y figuras vinculadas a la política exterior, entre ellas el excanciller Heraldo Muñoz, José Miguel Insulza y Carlos Ominami. La incorporación del Escudo de las Américas terminó por sumar respaldo dentro de sectores opositores que inicialmente tenían dudas sobre la conveniencia de interpelar al jefe de la diplomacia.

El presidente del PPD, Raúl Soto, pidió que ese punto ocupe un lugar central. “Ha sido débil, errática y genera muchas dudas”, dijo sobre la conducción de la política exterior, y calificó como una “pésima decisión” la incorporación al Escudo.

El oficialismo cierra filas con Pérez Mackenna

El Gobierno y sus partidos han optado por presentar la jornada como una oportunidad para explicar sus decisiones y, al mismo tiempo, cuestionar la conveniencia de someter públicamente asuntos diplomáticos sensibles a un interrogatorio político.

El biministro Claudio Alvarado admitió este domingo que interpelar a un canciller es “complejo”, porque existen asuntos de política exterior que no pueden ser completamente públicos. Sin embargo, aseguró que la oposición encontrará “respuestas claras” sobre el Escudo de las Américas y las razones que llevaron a Chile a integrarse al mecanismo.

Desde Renovación Nacional, el jefe de bancada Diego Schalper respaldó que la sesión sea pública y sostuvo que Pérez Mackenna podrá distinguir entre aquello que debe explicar ante la ciudadanía y las materias que requieren reserva. Según el parlamentario, la instancia podría terminar fortaleciendo al Gobierno.

El diputado republicano y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stephan Schubert, ha sido más crítico con la ofensiva. Sostuvo que poner en cuestión al canciller mientras Chile mantiene negociaciones internacionales puede debilitar la posición del país y llamó a la oposición a actuar con prudencia.

Qué dice el propio Pérez Mackenna

El canciller ha evitado confrontar públicamente la citación y optó por presentarla como parte de las facultades fiscalizadoras de la Cámara.

“Los parlamentarios tienen el legítimo derecho de presentar una interpelación contra un ministro de Estado y nosotros responderemos debidamente a las preguntas que se nos hagan”, señaló tras sostener reuniones políticas para preparar la instancia.

Pérez Mackenna añadió que considera la sesión una “oportunidad” y defendió que la política exterior debe mantenerse como una política de Estado y constituir “un punto de encuentro y no de división”.

¿Qué puede pasar después?

Institucionalmente, la interpelación termina cuando concluyen las preguntas, las intervenciones de las bancadas y las eventuales votaciones de acuerdos o solicitudes de antecedentes. No existe un veredicto de aprobación o rechazo sobre el desempeño del ministro.

La principal consecuencia inmediata será, por lo tanto, política. Gobierno y oposición harán sus propias evaluaciones sobre la capacidad de Pérez Mackenna para responder los cuestionamientos y sobre si quedaron despejadas las dudas acerca de la conducción de la política exterior.

Su continuidad en el cargo depende del Presidente de la República. Cualquier intento parlamentario por perseguir una eventual responsabilidad constitucional requeriría iniciar un procedimiento distinto al de este lunes y cumplir sus propios requisitos..