“Tengan claro que las cosas cambiaron, que la mano cambió”: La advertencia del Presidente Kast tras crimen de carabinero

El Presidente José Antonio Kast encabezó un nuevo consejo de gabinete en La Moneda donde realizó un minuto de silencio en honor al carabinero fallecido durante un operativo policial en Lo Espejo.

Todo ocurrió en el marco de un operativo cuando el funcionario Cristopher Andrés Aguilera Fernández, de 30 años, junto a otro efectivo, realizaban tareas de patrullaje preventivo, cuando se encontraron con un sujeto que portaba un arma y la percutó en contra de ambos policías.

Aguilera recibió un impacto de bala en la cabeza, mientras que su compañero logró abatir al delincuente.

“Como les decía, vamos a ver todas las posibilidades que tenemos administrativas y vamos a plantearles a los parlamentarios poder avanzar rápidamente en todas aquellas normas que nos permitan enfrentar este tipo de situaciones como corresponde, deteniendo, reteniendo, expulsando a cada una de las personas que, como en el caso del delincuente abatido por carabinero, se encontraba en una situación irregular, ya con antecedentes, cosa que tiene que terminar y en eso no vamos a zanjar, pero necesitamos el acuerdo también transversal de todas las fuerzas políticas para que esto no vuelva a ocurrir y que todos tengan claro que las cosas cambiaron, que la mano cambió y vamos a acelerar el tema de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, buscando, como les digo, la mayor coincidencia posible con todas las fuerzas políticas, porque esto ya no es un tema de gobierno-oposición, es un tema de Chile”, planteó Kast.

El Mandatario agregó que “esperamos contar, como les digo, con el apoyo de todos los sectores políticos, porque esto es más allá de cualquier diferencia que podamos tener. Cuando se ataca un carabinero, cuando se ataca una institución, se ataca todo Chile y hemos visto por un lado la buena noticia del aumento de las postulaciones a la institución de carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, eso habla de que la ciudadanía respeta y quiere a nuestras fuerzas policiales y ha generado también una situación más dura de enfrentamiento con el crimen organizado, precisamente por las operaciones que está realizando el Ministerio de Seguridad en cada uno de los sectores más críticos. En eso, como hemos visto, hay una intervención que va a ser multisectorial, tanto de vivienda, obras públicas, educación”.