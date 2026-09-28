Discusión del proyecto Sala Cuna Universal entra en etapa clave: Cámara sesionará cuatro veces esta semana tras urgencia del Gobierno

Este lunes se discutirá el Proyecto de Sala Cuna Universal en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados luego de ser despachado por el Senado.

Actualmente el proyecto se encuentra en segundo trámite en la Cámara Baja y busca modificar el Artículo 2023 del Código de Trabajo, que establece que las empresas que contraten a 20 o más mujeres están obligadas a pagar la sala cuna de sus hijos, medida que ha sido catalogada como discriminatoria y excluyente.

Esta jornada, la discusión del proyecto tiene una urgencia de “discusión inmediata” impuesta por el Gobierno, por lo que la Comisión de Trabajo de la Cámara debe ampliar la actividad legislativa en cuatro sesiones para esta semana: una el lunes, habrá dos el martes y una el miércoles.

¿Qué cambia respecto a la normativa actual?

De acuerdo a la información, esta iniciativa busca erradicar que la cobertura sea una obligación directa del empleador, transitando a un esquema de financiamiento colectivo y solidario llamado Fondo Sala Cuna, en que el monto entregado se definirá por regiones.

Además, el proyecto busca que este derecho deje de ser exclusivo solo para las madres, y se traslada a las familias, fomentando y reconociendo el rol de padres y cuidadores.

Y quienes trabajen de forma independiente y coticen también podrán optar al beneficio.

¿Qué se discute?

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo propone una cotización del 0,35% reasignado o compensado por el seguro de cesantía para no encarecer el costo laboral empresarial. Asimismo, bancadas de oposición advierten sobre desproteger el seguro de cesantía ante contingencias económicas, exigiendo un mayor aporte fiscal.