Carabineros habilita libro de condolencias virtual por muerte del cabo Cristopher Aguilera

Carabineros habilitó un libro de condolencias virtual tras la muerte del cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández, quien fue baleado durante un procedimiento policial en Lo Espejo.

La plataforma permite dejar mensajes de apoyo para la familia del funcionario, sus seres queridos y compañeros de institución.

El espacio está disponible a través de Comisaría Virtual, dentro del módulo de Constancias.

🕊️ LIBRO DE CONDOLENCIAS VIRTUAL Carabineros de Chile habilitó un espacio para expresar condolencias por el sensible fallecimiento del Cabo 2° Cristopher Aguilera Fernández, acompañando a su familia y seres queridos. 🔗 https://t.co/Ejf5AkwI3X pic.twitter.com/hJ8fad5m2P — Comisaría Virtual Carabineros de Chile (@ComVirtualCarab) September 28, 2026

¿Cómo dejar un mensaje?

Las personas que quieran escribir en el libro de condolencias deben ingresar a Comisaría Virtual y acceder con su RUT y ClaveÚnica.

La opción de libros de condolencias virtuales fue incorporada por Carabineros en 2021 y se ha utilizado en otros casos de funcionarios fallecidos en procedimientos policiales.