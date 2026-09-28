Tenía 30 años y dejó a un pequeño hijo: Quién era el carabinero asesinado en Lo Espejo

La noche de este domingo se confirmó la muerte del cabo segundo de Carabineros, Cristopher Andrés Aguilera Fernández, quien resultó herido a bala en la cabeza durante un operativo policial en Lo Espejo.

El hecho ocurrió la tarde de ayer en el sector Las Dunas, durante un patrullaje preventivo desarrollado por funcionarios policiales, quienes, al acercarse a un vehículo, se percataron de un sujeto que portaba un arma de fuego, produciéndose un enfrentamiento que terminó con el individuo muerto.

El efectivo fue trasladado hasta un recinto asistencial; sin embargo, y a pesar de los esfuerzos policiales, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El antisocial abatido, un hombre de nacionalidad venezolana, tenía un arma con un cargador largo. La policía detalló que registraba diversas detenciones durante este año.

Según confirmó el presidente José Antonio Kast, Aguilera tenía 30 años y era padre de un bebé de 10 meses.

“Lamento profundamente el cobarde ataque que terminó con la vida del cabo segundo Christopher Aguilera. Tenía tan solo 30 años y era padre de un pequeño hijo de 10 meses. Mis condolencias a su familia y a la institución de Carabineros de Chile por esta irreparable pérdida”, dijo.

Además, era miembro de la Prefectura de Radiopatrullas e Intervención Policial.

Al momento de su fallecimiento estaba llevando a cabo labores preventivas y de fiscalización junto a efectivos de la 42 Comisaría.