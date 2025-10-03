Quién es Miguel Ángel Orellana, el primer fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial

Orellana posee más de 20 años de experiencia en el Ministerio Público. Ha encabezado unidades de Alta Complejidad y Crimen Organizado.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, nombró a Miguel Ángel Orellana como el primer fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial.

La creación de esta nueva Fiscalía fue promulgada en septiembre de este año y su objetivo es fortalecer el combate al crimen organizado en Chile.

Tendrá en su competencia casos de crimen organizado y delitos de alta complejidad, en hechos donde haya antecedentes de intervención de asociaciones criminales o cuando se requiera coordinación suprarregional o transnacional de la investigación.

Lee también: Qué es la Fiscalía Supraterritorial y cuáles serán sus funciones: Organismo fortalecerá el combate al crimen organizado

Tras su nombramiento, Orellana agradeció la confianza otorgada por el fiscal nacional.

“Asumo esta función con responsabilidad, con compromiso y sobre todo con confianza en este nuevo proyecto que va a permitir a la Fiscalía de Chile reaccionar con fuerza frente a los nuevos fenómenos criminales a los que nuestro país se está enfrentando en este momento”, dijo.

Mientras que el fiscal Valencia señaló que “con este nombramiento se inicia la instalación de una estructura inédita en nuestro país, que permitirá al Ministerio Público enfrentar de manera más eficaz el fenómeno del crimen organizado y delitos que trascienden fronteras regionales y nacionales”.

Miguel Ángel Orellana asumirá sus funciones a partir del 5 de enero de 2026. Hasta esa fecha, continuará con sus labores como fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

Miguel Ángel Orellana: ¿Quién es el nuevo jefe de la Fiscalía Supraterritorial?

Orellana es egresado de la Universidad Andrés Bello y abogado con magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Alberto Hurtado.

Posee un diplomado en Gestión de Procesos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y un curso de formación Train the Trainer del Grupo de Acción Financiera Internacional de Busan, en Corea del Sur.

Asimismo, cuenta con más de 20 años de experiencia en el Ministerio Público, donde ha liderado unidades de Alta Complejidad y Crimen Organizado.

Tiene especialización en tráfico de drogas, lavado de activos, delitos económicos, trata de personas y corrupción pública.

Junto con ello, Orellana ha encabezado investigaciones de alto impacto, como casos de homicidio calificado, lavado de activos, fraudes y asociaciones ilícitas. Actualmente, lidera el juicio oral contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa.

Y hasta el día de su nombramiento como jefe de la Fiscalía Supraterritorial, cumplía labores como fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.