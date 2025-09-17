Qué es la Fiscalía Supraterritorial y cuáles serán sus funciones: Organismo fortalecerá el combate al crimen organizado

Entre sus principales lineamientos, se establece que el cargo de fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial es de exclusiva confianza del fiscal nacional.

Este martes, el presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de promulgación de la ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer el combate al crimen organizado en Chile.

La Fiscalía Supraterritorial será el organismo especializado en crimen organizado y delitos de alta complejidad, y operará en todas las regiones del país.

La nueva normativa que incorpora esta Fiscalía al Ministerio Público modifica las atribuciones del fiscal nacional para que sean aplicables a las normas que rigen el actuar de las fiscalías regionales.

La ley establece su entrada en vigor transcurridos seis meses desde su publicación en el Diario Oficial con la modificación gradual de su planta en conformidad a su artículo segundo transitorio.

¿Cuáles serán las funciones de la Fiscalía Supraterritorial?

Entre las principales funciones se encuentran:

“Se entrega un reglamento que deberá dictar el Fiscal Nacional con la determinación de las condiciones de experiencia o especialización y las reglas especiales en materia de evaluación de desempeño de quienes trabajen en la Fiscalía Supraterritorial”, explicaron desde el Gobierno.

Junto con ello, “se consagra la posibilidad para el Fiscal Nacional de establecer mediante instrucción los criterios específicos para la determinación de las investigaciones que tendrá a su cargo la Fiscalía Supraterritorial”.

La Fiscalía Supraterritorial “organizará su trabajo en unidades determinadas por el fiscal nacional de acuerdo a los recursos disponibles” y el fiscal jefe tiene la obligación de “dar cumplimiento a las instrucciones generales y particulares que le imparta el fiscal nacional sobre las investigaciones de delitos que se encuentren a su cargo”.

Asimismo, se establece que será la Fiscalía Regional Metropolitana con competencia sobre la comuna de Santiago y la Fiscalía Supraterritorial, según determine el fiscal nacional, la unidad que ejercerá las atribuciones del Ministerio Público en relación con los delitos cometidos en el extranjero que fueren competencia de los tribunales chilenos.

También se incorpora al Código Procesal Penal “una regla especial de competencia para las causas de la Fiscalía Supraterritorial, la que habilita a presentar una solicitud al Pleno de la Corte Suprema para que el conocimiento de las causas cuya investigación dirige la FST, sea de competencia de los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación”.

Se crea sistema de análisis criminal

La nueva ley también crea el Sistema de Análisis Criminal para el Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad, el cual reemplaza al actual Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos presentes en las Fiscalías Regionales.

Con ello, se le entrega al fiscal nacional la facultad de crear unidades de organización de trabajo, “con el fin de coordinar la conformación de turnos de instrucción, las investigaciones por delitos flagrantes, o la conformación de equipos de funcionamiento integrado en análisis criminal para el crimen organizado y delitos de alta complejidad”.