¿Qué debo hacer si me pica una fragata portuguesa?

El contacto con este animal marino puede provocar lesiones en la piel y síntomas gastrointestinales, neuromusculares y cardiorrespiratorios. Las autoridades recomiendan evitar el baño cuando se detecta su presencia y seguir medidas específicas en caso de picadura.

Con la llegada de la temporada de verano y el aumento de las temperaturas, es común observar en distintas playas del país la presencia de fragata portuguesa, un hidrozoo que habita en aguas cálidas.

El contacto de la piel humana con este animal puede ser riesgoso, ya que inyecta veneno a través de sus tentáculos, incluso cuando se encuentra varado o aparentemente muerto.

En Chile, es frecuente que la fragata portuguesa aparezca en Isla de Pascua durante primavera y verano, y desde 2014 se ha observado de forma periódica en playas entre Arica y la Región de Los Lagos.

Lee también: “Cómo identificar los síntomas del sarampión y qué hacer si los presentas“

Qué hacer si te picó una fragata portuguesa

Si fuiste picado por una fragata portuguesa, se recomiendan las siguientes acciones:

Lavar inmediatamente la zona afectada con agua de mar y retirar cuidadosamente restos de tentáculos.

No aplicar agua dulce, ni frotar o rascar la piel con arena, toallas u otros objetos.

Si se dispone, aplicar vinagre blanco doméstico sobre la lesión o sumergir la zona afectada entre 15 y 30 minutos.

Evitar el uso de alcohol, orina, agua potable, bicarbonato de sodio, bebidas, jugo de limón o protector solar, ya que pueden empeorar la picadura.

Si los síntomas persisten, acudir al centro de salud más cercano.

¿Cómo puedo identificar una fragata portuguesa?

Este animal se caracteriza por tener un flotador transparente o azul violáceo, con forma de burbuja alargada, que puede medir entre 10 y 30 centímetros y que flota sobre el agua, similar a un pequeño barco con una vela (de ahí el nombre).

Bajo ese flotador se extienden tentáculos muy delgados, de color azul, púrpura o rojizo, que pueden alcanzar varios metros de longitud.

Qué hacer si hay fragata portuguesa en la playa

En caso de que haya una fragata portuguesa en la playa, quienes estén presentes deben tener las siguientes consideraciones:

No bañarse ni jugar en el mar.

Nunca tocarla, ni en el agua ni en la arena, aunque esté muerta.

Al caminar por la playa, usar ropa y calzado.

Evitar completamente el contacto.

Avisar su presencia a la autoridad marítima (137) o a Salud Responde al 600 360 7777.

Síntomas de una picadura.

¿Cómo puedo identificar que me picó una fragata portuguesa?

Si alguien fue picado por una fragata portuguesa, podría presentar los siguientes síntomas en la piel:

Lesiones en forma de líneas o figuras serpenteantes.

Ampollas o ronchas enrojecidas.

Enrojecimiento e hinchazón de la zona afectada.

Formación de costras.

Gastrointestinales:

Dolor abdominal.

Náuseas y vómitos.

Neuromusculares:

Calambres y espasmos.

Cardiorrespiratorios:

Dolor en el pecho.

Dificultad para respirar.

Ante cualquiera de estos síntomas, especialmente si son intensos, se recomienda buscar atención médica de inmediato.