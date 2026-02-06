¿Qué debo hacer si me pica una fragata portuguesa?

Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?
El contacto con este animal marino puede provocar lesiones en la piel y síntomas gastrointestinales, neuromusculares y cardiorrespiratorios. Las autoridades recomiendan evitar el baño cuando se detecta su presencia y seguir medidas específicas en caso de picadura.
Con la llegada de la temporada de verano y el aumento de las temperaturas, es común observar en distintas playas del país la presencia de fragata portuguesa, un hidrozoo que habita en aguas cálidas.
El contacto de la piel humana con este animal puede ser riesgoso, ya que inyecta veneno a través de sus tentáculos, incluso cuando se encuentra varado o aparentemente muerto.
En Chile, es frecuente que la fragata portuguesa aparezca en Isla de Pascua durante primavera y verano, y desde 2014 se ha observado de forma periódica en playas entre Arica y la Región de Los Lagos.
Si fuiste picado por una fragata portuguesa, se recomiendan las siguientes acciones:
Este animal se caracteriza por tener un flotador transparente o azul violáceo, con forma de burbuja alargada, que puede medir entre 10 y 30 centímetros y que flota sobre el agua, similar a un pequeño barco con una vela (de ahí el nombre).
Bajo ese flotador se extienden tentáculos muy delgados, de color azul, púrpura o rojizo, que pueden alcanzar varios metros de longitud.
En caso de que haya una fragata portuguesa en la playa, quienes estén presentes deben tener las siguientes consideraciones:
Si alguien fue picado por una fragata portuguesa, podría presentar los siguientes síntomas en la piel:
Ante cualquiera de estos síntomas, especialmente si son intensos, se recomienda buscar atención médica de inmediato.
