Este domingo, el pueblo Rapa Nui votó si abrir o no la Isla de Pascua al turismo tras estar más de un año y medio aislados a causa de la pandemia. El territorio insular no recibe visitantes desde el 16 de marzo de 2020.

En la consulta no vinculante -organizada por la comunidad Ma’u Henua- participaron 972 personas, de las cuales el 66,76% (649) se manifestó contrario a la medida. Solo el 33% (320) estuvo a favor de abrir las fronteras.

El alcalde de Hanga Roa, Pedro Edmuns, afirmó que la votación no fue representativa, ya que la población de la isla es de 8.300 personas. “Que hayan votado 972, a mí me dice que es una minoría que no va a estar diciéndole a la mayoría qué hacer”, sostuvo el jefe comunal, según consignó La Tercera.

“Nosotros habíamos acordado abrir comercialmente al turismo en diciembre, siempre y cuando en noviembre observáramos un 80% de la gente de la isla inoculada”, añadió Edmuns. Hasta ahora, poco más del 56% de los adultos ha completado su esquema de vacunación.

A pesar de lo manifestado por la autoridad local, la decisión final recae en la autoridad sanitaria regional o el Ministerio de Salud (Minsal). Ninguna de las entidades ha emitido alguna declaración respecto a si tomarán en cuenta el resultado de la votación.