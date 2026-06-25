Nueva arista del caso Lavín: Allanan oficinas en el Congreso del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), investigado por fraude al fisco

Durante este jueves se dio a conocer un allanamiento que realizaron funcionarios de la PDI —por instrucción del Ministerio Público— en dependencias del Congreso Nacional en Valparaíso.

La diligencia se enmarca en el caso del exdiputado —electo por la UDI— Joaquín Lavín León, a quien la Fiscalía acusa de un millonario desfalco mientras desempeñaba su cargo parlamentario.

Sin embargo, la diligencia de este jueves dice relación con una nueva arista contra el exdiputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), en un hecho que es investigado como fraude al fisco.

El Ministerio Público indicó que no se pueden entregar más antecedentes, dado que la investigación se encuentra bajo reserva.

La nueva arista del caso

En esta misma causa, ya fue formalizado, tras ser desaforado, el exdiputado Joaquín Lavín León.

Sobre el exparlamentario se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, luego que se le imputaran delitos como fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.