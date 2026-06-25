“La solución populista es pedir a las Fuerzas Armadas en la calle en cualquier lugar”: La definición de Kast ante empresarios en La Araucanía

El Presidente José Antonio Kast se refirió a las solicitudes de distintos personeros políticos de desplegar a funcionarios de las Fuerzas Armadas en la vía pública, en el contexto de crímenes ocurridos recientemente.

El hecho que generó el mayor operativo policial fue una encerrona ocurrida el pasado martes en San Bernardo, la que terminó con un niño de 12 años muerto. Este suceso provocó la detención de 6 sujetos acusados de participar en el robo y de asesinar al menor.

Durante su intervención en Enela 2026 —en la Región de La Araucanía—, Kast sostuvo que “se dan esas paradojas en Chile: pedimos el auxilio de las Fuerzas Armadas pero no tienen la posibilidad de hacer un control o un registro de las pertenencias de aquellos delincuentes o terroristas que estamos persiguiendo”.

“Cada vez la ciudadanía pide más que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. ¿Pero con qué herramientas? ¿Con qué respuesta por parte del Estado? En estos días de grandes tragedias y asesinatos horribles de niños, se levanta la voz para decir que las Fuerzas Armadas tienen que salir a la calle”.

En esa misma línea, recordó el caso de Romario Veloz, ciudadano ecuatoriano que fue asesinado tras ser baleado por una patrulla militar en La Serena: “Las veces que han salido (las Fuerzas Armadas), y salieron en el estallido, ¿quién responde por ese joven conscripto que hoy cumple condena en La Serena? A sus 18 años se produce esta crisis social, es convocado a controlar el orden público, dispara y fallece un ciudadano ecuatoriano. ¿Y dónde está el joven? Preso, 10 años”.

Además, el mandatario apuntó contra algunos congresistas: “No logro entender a aquellos parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos. Y después salen a la opinión pública pidiendo a las Fuerzas Armadas en la calle. Salen a la opinión pública diciendo que hay que aplicar la fuerza; pero cuando se aplica la fuerza, dicen que está mal aplicada”.

“Hay que tener una coincidencia a nivel político, de cómo vamos a enfrentar la violencia y el terrorismo en nuestra nación. Porque el Estado de excepción no es la meta. Es de excepción. Y podríamos decretar Estado de excepción en distintas zonas del país, para justificar la salida de las Fuerzas Armadas, pero esa no es la solución institucional para un país. La solución es la institucionalidad, el respeto y el respaldo a nuestras fuerzas policiales, que están preparadas y entrenadas para controlar el orden público”, reflexionó el presidente.

Finalmente, sobre este punto, aseguró que “la solución fácil, la solución populista, es pedir a las Fuerzas Armadas en la calle en cualquier lugar. Entiendo el tema de las instalaciones críticas. Pero aquí de nuevo, la responsabilidad por sobre el populismo. La institucionalidad es lo que va a sacar adelante a nuestra patria”.