Sega celebra los 35 años de Sonic The Hedgehog con un mixtape que incluye a Daft Punk, Muse y Dua Lipa

Sega compartió un mixtape especial en Spotify para celebrar el 35 aniversario de Sonic The Hedgehog, cuyo juego original se lanzó el 23 de junio de 1991 para la Sega Mega Drive. “Mantén la fiesta en marcha con el nuevo Sonic 35th Birthday Mix, con temas adecuados para el propio Blue Blur”, escribió la compañía en redes sociales.

La lista de reproducción reúne 35 canciones de artistas como Dua Lipa (‘Levitating’), Muse (‘Knights Of Cydonia’), Daft Punk (‘One More Time’), AC/DC, Gorillaz y The White Stripes, además del icónico tema de Eiffel 65 ‘Blue (Da Ba Dee)’.

La lista completa del Sonic’s 35th Birthday Mixtape:

Eiffel 65 – ‘Blue (Da Ba Dee)’ Daft Punk – ‘One More Time’ Red Hot Chili Peppers – ‘Can’t Stop’ Dead Or Alive – ‘You Spin Me Round (Like A Record)’ Lenny Kravitz – ‘Are You Gonna Go My Way’ Good Charlotte – ‘The Anthem’ Outkast – ‘Hey Ya!’ The Pharcyde – ‘Runnin’ Macklemore, Ryan Lewis – ‘Can’t Hold Us’ Blur – ‘Song 2’ Usher – ‘Yeah (ft. Lil Jon and Ludacris)’ Thundercat – ‘Funny Thing’ DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince – ‘Summertime’ Benson Boone – ‘Mr Electric Blue’ Blink-182 – ‘All The Small Things’ Darude – ‘Sandstorm’ Gorillaz – ‘Feel Good Inc.’ Dua Lipa – ‘Levitating’ TWRP, Dan Avidan – ‘Starlight Brigade’ Justice, Simian – ‘We Are Your Friends’ Muse – ‘Knights Of Cydonia’ AC/DC – ‘Thunderstruck’ Pharrell Williams – ‘Freedom’ 50 Cent – ‘In Da Club’ The Weeknd – ‘Blinding Lights’ Saweetie – ‘Fast (Motion)’ Tommy Richman – ‘Million Dollar Baby’ Justin Caruso – ‘Life Is Good’ Tiesto, Ava Max – ‘The Motto’ Sega Sound Team – ‘Escape From The City’ NateWantsToBattle – ‘Gotta Go Fast’ Karma – ‘Sprinter’ Hotline Sehwani, Miyoki – ‘Run It’ Nina Simone – ‘Feeling Good (Austin Millz remix)’ The White Stripes – ‘Seven Nation Army’

Gira en vivo y una carrera de celebración

Además del mixtape, Sega anunció la gira ‘Sonic Live In Concert’, que recorrerá la música más reconocible de los videojuegos en los últimos 35 años, interpretada por un conjunto en vivo. La serie de conciertos comienza a finales de este año y se extiende hasta 2027. Los fanáticos también podrán celebrar el aniversario con una carrera de 10 km por el centro de Londres.