Equipo de cuerpos de Bomberos de Chile se moviliza a Venezuela con 45 rescatistas y 12 toneladas de equipamiento

El equipo USAR Chile, integrado por bomberos de distintos cuerpos del país, activó su fase de movilización para desplegarse hacia Venezuela y apoyar las labores de búsqueda y rescate tras la emergencia provocada por el terremoto.

La activación se produjo luego de la aprobación de la solicitud político-administrativa emitida por el Gobierno, en el marco de la ayuda humanitaria comprometida por Chile para colaborar con el país caribeño.

45 rescatistas y 12 toneladas de equipamiento

La delegación estará compuesta por aproximadamente 45 integrantes y movilizará cerca de 12 toneladas de equipamiento especializado para labores de búsqueda y rescate.

Actualmente, el contingente se encuentra reuniéndose en la sede de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, desde donde se coordina la operación y el traslado del personal y sus implementos.

La salida está prevista para la tarde de este jueves, a la espera de la confirmación de la aeronave dispuesta para el traslado hacia Venezuela.

Entre los equipos convocados se encuentra el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, que participará con ocho voluntarios en la misión internacional.

Los rescatistas se sumarán al contingente nacional que viajará con equipamiento especializado para apoyar las labores de emergencia en las zonas afectadas.