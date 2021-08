En un nuevo capítulo de Aquí Se Debate Convención, el panel integrado por los convencionales Tiare Aguilera (Pueblo Rapa Nui), Katerine Montealegre (UDI) y Ricardo Montero (PS) debatieron sobre el aumento de las asignaciones, que este martes se estará votando en pleno.

Si bien los convencionales reciben un sueldo de $2,5 millones, las asignaciones tienen que ver con otros gastos como insumos de oficina, gastos operacionales, asesores, entre otras.

El convencional Montero esgrimió que “hubo una Ley de presupuesto que no fue aprobada por nosotros y una serie de gastos que han sido ejecutados por parte del gobierno; ahora tenemos un comité de asignaciones y vamos a tomar un rol más protagónico, el presupuesto está y la plata está, ahora hay que ver cómo ordenarla“.

Además, manifestó que “me alegro de que este debate sea público, que todos los números los maneje todo el mundo y que podamos discutirlo en el plenario de la convención” y aseguró que “lo único que pido es que nos den los materiales necesarios para poder cumplir con nuestra labor“.

En tanto, Montealegre se mostró “totalmente en contra” del aumento en el presupuesto de asignaciones, argumentando que “la propuesta que se ha presentado es una muestra de una gran desconexión que tienen los constituyentes con lo que hoy están demandando los ciudadanos, que es la austeridad y llevar adelante un proceso con miras a poder cuidar los recursos que son de todos los chilenos”, instando también a gastos como los de traslado deberían correr por cuenta de cada constituyente.

La convencional Aguilera opinó de manera personal: “como representante del pueblo rapanui, independiente y sin el respaldo de un partido político, tengo que hacer trabajo constante con mi comunidad, tengo un equipo de cuatro personas que me colabora voluntariamente, considero que las asignaciones son muy necesarias, sobre todo cuando uno tiene que hacer un trabajo importante de traducciones con las comunidades” y aclaró que “las asignaciones no son remuneraciones, no es una dieta, son para colaborar este trabajo”.

A su vez, Aguilera indicó que “hay mucho desconocimiento sobre lo que significa el trabajo de los escaños reservados, después de las remuneraciones viene el apoyo, como son las asesorías y el despliegue de la labor territorial”.

La representante de Vamos por Chile, perteneciente al distrito 26, criticó las propuestas de viáticos para uso según las necesidades de cada convencional, afirmando que “yo también soy de región y viajo en bus, no ocupo los recursos ni en hoteles ni en bus; no sé cuál es la realidad que pueda tener cada uno de los convencionales, pero estamos hablando de una propuesta que aumenta tres veces lo que se había considerado y que, además, esos gastos ni siquiera se van a rendir”

El representante Montero cuestionó estas afirmaciones, indicando que “la Ley de presupuesto no se ha movido un centímetro, el dinero que estaba dentro de la ley tampoco, las glosas que se están pagando ahora son las que corresponden, entonces ¿Qué es lo que se triplica?“. Al respecto, Montealegre aseveró que “cuando se inicia el proceso se le muestra un presupuesto a la ciudadanía que contempla $1,6 millones en asignaciones, lo que ahora, en total, entre asesores, asignación a representantes de regiones, gastos operacionales y escaños reservado, podría aumentar a cuatro millones“.

“Yo me estoy pagando mi hotel”, testimonió la convencional y aseguró que considera “legítimo” si un convencional no puede hacerlo.