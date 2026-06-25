Juan Luis Castro y el mea culpa de la oposición tras aprobación de mega reforma: “Las izquierdas no hemos estado a la altura del desafío del país”

El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, realizó una dura autocrítica tras la aprobación en general de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario afirmó que la votación le dejó una sensación “amarga” y apuntó tanto al Gobierno como a la falta de coordinación interna de la oposición.

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¿Qué dijo el senador Juan Luis Castro?

“La oposición tiene un problema y es que no logra encontrar su mínimo denominador común después de 104 días de Gobierno, lo cual es lamentable”, señaló.

Castro sostuvo que las fuerzas opositoras no fueron capaces de articular una postura común frente a un proyecto que calificó como emblemático.“La oposición o las izquierdas, por decirlo así, no hemos estado a la altura del desafío del país para este proyecto”, afirmó.

El senador PS dijo que esa falta de unidad se expresó en una semana marcada por derrotas legislativas para el sector, incluyendo la aprobación de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau en la Cámara y el avance de la mega reforma en el Senado. “Esta primera prueba en una semana negra para la izquierda tiene que hacernos reflexionar respecto al rol que estamos jugando y a la altura”, planteó.

De cara a la discusión en particular, Castro sostuvo que espera que la oposición pueda ordenar una propuesta común antes del plazo de indicaciones, fijado para el 6 de julio. “Voy a hacer todo el esfuerzo, vamos a hacer los socialistas todo el esfuerzo”, cerró.