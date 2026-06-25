CCS proyecta que fletes de importación bajarán hasta 15% en el tercer trimestre y no volverán a niveles previos al conflicto de Medio Oriente

Este jueves, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) advirtió que los fletes del comercio exterior chileno tenderán a la baja en los próximos meses, pero la moderación será gradual y las tarifas no regresarán a los niveles previos al estallido del conflicto en Irán.

En ese marco, proyectaron que los fletes de importación podrían bajar entre un 10% y un 15% hacia el tercer trimestre de 2026, impulsados por el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la gradual reapertura del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el Índice Drewry WCI, referente global del transporte marítimo de contenedores, el índice alcanzó máximos de 18 meses previo al anuncio del acuerdo de paz, reflejando las tensiones geopolíticas que han afectado rutas comerciales clave.

Para Chile, este encarecimiento representa un riesgo persistente de inflación importada. Sin embargo, la CCS estima que entre mayo y junio se registraron las alzas más significativas en los costos de transporte, las que deberían comenzar a moderarse en los próximos meses.

Chile tuvo exposición acotada al conflicto de Ormuz en marzo y abril

A nivel local, Chile tuvo una exposición relativamente acotada al conflicto en Ormuz durante los primeros meses del año. En marzo y abril no se observó un aumento de tarifas producto del conflicto, explicado principalmente por la menor dependencia del comercio exterior chileno de esa ruta y por una fuerte caída en la demanda de importaciones en ese período.

“Por ahora, prevemos que los fletes de importación podrían bajar entre un 10% y un 15% aproximadamente hacia el tercer trimestre de este año”, señaló George Lever, gerente de estudios de la CCS.

Restablecimiento pleno de la ruta de Ormuz podría tomar hasta seis meses

El restablecimiento pleno de la ruta de Ormuz podría tomar hasta seis meses, mientras que en el Mar Rojo persiste un alto grado de incertidumbre y es posible que se extienda el uso de vías alternativas y más costosas.

Además, el encarecimiento global por el desvío del Mar Rojo y las alzas en los precios del combustible han sido factores aún más relevantes para Chile que el cierre de Ormuz.

“Veremos un impacto a la baja en el tiempo, pero no se espera que retornemos a las tarifas previas al estallido del conflicto en Irán, en parte debido a la mayor percepción de riesgo que existe ahora en los mercados logísticos ante eventos disruptivos en la cadena de transporte”, sostuvo Lever.

El ejecutivo agregó que los efectos más evidentes en el corto plazo podrían observarse en el plano de los combustibles, aunque su traspaso a las tarifas marítimas tampoco es inmediato.