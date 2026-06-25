Hacienda proyecta una nueva baja de más de $100 en bencinas y diésel ante la caída del petróleo por apertura del estrecho de Ormuz

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció este jueves una nueva baja en el precio de los combustibles en Chile para dentro de dos semanas, en el contexto de una caída del petróleo en los mercados internacionales a niveles cercanos a los previos al conflicto en Medio Oriente.

“Dada la ley, si esto se mantiene, en dos semanas más vamos a ver de nuevo bajas de más de $100, tanto en diésel como en gasolina“, afirmó la autoridad en entrevista con T13 Radio.

La proyección se enmarca en el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que regula los ajustes en el precio de los combustibles en el mercado local. Quiroz aclaró que, si bien el gobierno ha ajustado algunos parámetros del mecanismo, los cambios de precio siguen rigiéndose por la ley vigente.

“Hay un punto que hay que entender y es que nosotros seguimos regidos por el Mepco. Hemos ajustado parámetros, etc., pero seguimos regidos por la ley. Y en esta ley estos ajustes se hacen solo cada tres semanas“, explicó el titular de Hacienda.

Combustibles acumularon alzas de más de $300 por litro durante el peak del conflicto

El anuncio se produce tras un período en que los combustibles acumularon alzas significativas en Chile. Durante el peak del conflicto en Medio Oriente y ante la situación fiscal del país, el gobierno optó por modificar el Mepco, lo que derivó en subidas de más de $300 por litro.

Quiroz recordó que en ese momento se advirtió que los precios bajarían en cuanto cayeran a nivel internacional, un escenario que hoy comienza a concretarse: “Por supuesto, ya han bajado y van a volver a bajar“.

La eventual rebaja depende de que el precio del petróleo se mantenga estable en los niveles actuales durante las próximas dos semanas, plazo que establece el mecanismo para procesar los ajustes.