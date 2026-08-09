Control policial en Arica termina con dos detenidos buscados por un homicidio en Santiago

Dos hombres que eran buscados por su presunta participación en un homicidio ocurrido esta semana en la comuna de La Cisterna, en la Región Metropolitana, fueron detenidos por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) durante un procedimiento de control realizado en el extremo norte del país.

La captura se produjo en la localidad de Cuya, en la Región de Arica y Parinacota, mientras personal policial efectuaba fiscalizaciones de control estratégico orientadas a detectar personas con requerimientos judiciales vigentes y otros delitos.

Durante una de esas inspecciones, los detectives identificaron a dos ciudadanos colombianos que mantenían órdenes de detención solicitadas por la Brigada de Homicidios Sur, unidad que investiga el asesinato de un ciudadano extranjero ocurrido el 6 de agosto en la comuna de La Cisterna.

Una vez confirmada la identidad de ambos, detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Arica concretaron las órdenes de detención emitidas por instrucción del Ministerio Público.

Hasta ahora, la PDI no ha informado la identidad de la víctima ni de los imputados, tampoco ha entregado antecedentes sobre la dinámica del crimen, debido a que la investigación permanece en desarrollo.

Los detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía durante la jornada de este lunes para el respectivo control de detención, instancia en la que la Fiscalía comunicará los delitos por los cuales serán formalizados.