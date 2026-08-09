Madre y su hija de cinco meses mueren tras volcamiento de embarcación cerca de la Estatua de Libertad en Nueva York: Capitán fue detenido

(CNN) — El capitán de una embarcación que se volcó cerca de Liberty Island, en el puerto de Nueva York, provocando la muerte de una mujer y de su hija de cinco meses, fue detenido y acusado de poner en peligro de manera imprudente la vida de otras personas, informaron las autoridades.

Manuel Hernández, de 46 años y residente de Manhattan, fue arrestado alrededor de las 2:30 de la madrugada de este domingo y enfrenta 13 cargos por conducta temeraria que puso en riesgo la seguridad de terceros, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

La policía recibió una llamada al 911 cerca de las 22:25 horas del sábado alertando sobre una embarcación volcada en las cercanías de Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad.

De acuerdo con el NYPD, el bote estaba en el río Hudson, cerca de la boya 32, entre la Estatua de la Libertad y el fondeadero de Bay Ridge.

Al lugar acudieron la Unidad Marítima, el equipo de buzos SCUBA y la Unidad de Aviación de la policía.

Antes de que llegaran los efectivos, 12 personas ya habían sido rescatadas del agua, informó el NYPD.

Posteriormente, los buzos localizaron a una mujer de 27 años y a una niña de cinco meses. Ambas fueron trasladadas en estado crítico al Hospital NYU Langone-Brooklyn, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

Las identidades de las víctimas no han sido reveladas, ya que las autoridades esperan completar la notificación a sus familiares.

Según la policía, 14 personas viajaban a bordo de la embarcación al momento del accidente.

Doce sobrevivieron, incluidos 11 pasajeros que fueron rescatados por el capitán y la tripulación de la primera embarcación que llegó al lugar: un barco turístico con jacuzzi denominado Sea the City II, según informó el propietario de la empresa, Adam Schwartz.

La noche del sábado las condiciones meteorológicas eran favorables.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temperatura rondaba los 27 °C (80 °F), el cielo estaba despejado y soplaban vientos suaves del oeste de aproximadamente 16 km/h (10 mph).

“Vi tres helicópteros, dos embarcaciones trabajando en el agua y muchas ambulancias del NYU, además de policías, bomberos y camiones de emergencia”, relató la testigo Madeleine Montero a FreedomNewsTV.

La cadena afiliada de CNN, FWABC, informó que la embarcación siniestrada era un bowrider de 22 pies, un tipo de lancha recreativa de motor ampliamente utilizado para paseos y navegación de corta distancia.

CNN solicitó más antecedentes a las autoridades sobre el bote.

La Guardia Costera de Estados Unidos también investiga las causas del accidente, incluyendo si la embarcación operaba como parte de un servicio de transporte turístico ilegal o no autorizado.