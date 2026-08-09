Millonaria inversión en el Teatro Caupolicán: Construirán edificio de estacionamientos y bodegas por alto flujo de asistentes

Una inversión cercana a los US$ 13 millones permitirá la construcción de un nuevo edificio de estacionamientos y bodegas en las inmediaciones del Teatro Caupolicán, en la comuna de Santiago.

Según lo informado por Diario Financiero, el proyecto busca responder al alto flujo de asistentes que recibe el histórico recinto cultural, el cual promedia cuatro eventos por semana y carece de espacios propios para el aparcamiento de vehículos.

El inmueble se levantará en la intersección de las calles Copiapó y Arturo Prat, a media cuadra del recinto de espectáculos. La infraestructura contempla una superficie superior a los 10 mil metros cuadrados distribuidos en cuatro pisos superiores y cinco subterráneos. La obra ofrecerá 300 estacionamientos, 130 bodegas y 10 locales comerciales, con un plazo de ejecución estimado en un año y medio.

La iniciativa es impulsada en conjunto por la familia Aravena, propietaria del Teatro Caupolicán, y la empresa Box Latam, en alianza con Inmobiliaria León. El plan contempla además alianzas con empresas de venta de entradas para comercializar el acceso al evento y al estacionamiento de manera conjunta. La construcción coincide con la preparación de los 90 años del recinto y busca enfrentar la baja en la venta de boletos registrada durante el primer semestre.