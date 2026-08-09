Noel Schajris patrocinó beca de US$250 mil para violinista puertorriqueño de 17 años junto a la Fundación Cultural Latin GRAMMY

La Fundación Cultural Latin GRAMMY anunció la entrega de más de US$1,7 millones en becas destinadas a estudiantes de música con necesidades económicas de distintos países, como parte de su programa de apoyo a la próxima generación de artistas y profesionales de la industria.

Las ayudas abarcan desde aportes únicos para cubrir parte de una matrícula universitaria hasta financiamiento de cuatro años para cursar una licenciatura.

Además del apoyo económico, los seleccionados acceden a mentorías, laboratorios de aprendizaje y otras experiencias educativas vinculadas a sus estudios.

Noel Schajris patrocina la principal beca de 2026

La Beca Noel Schajris 2026, también denominada Beca Prodigio, fue otorgada al violinista puertorriqueño Razil Rosado Figueroa, de 17 años.

El beneficio está valorado en hasta US$250 mil y financiará durante cuatro años sus estudios de licenciatura en Berklee College of Music, a partir del semestre de otoño de 2026.

La beca es patrocinada por Noel Schajris, ganador del Latin GRAMMY y conocido también por su trabajo como integrante del dúo Sin Bandera.

“Es el honor de toda mi vida ayudar a Razil a expandir ese regalo divino y ese espíritu indomable de un joven de 17 años con una pasión inigualable”, afirmó el cantautor.

Schajris añadió que espera que esta nueva etapa le permita al violinista construir “una vida llena de música que nos eleve a todos”.

Becas para Berklee y la Universidad de Miami

La Fundación también otorgó dos becas en conjunto con la Frost School of Music de la Universidad de Miami a las vocalistas Lea Garza y Melissa Cruz.

Ambas ayudas suman US$525 mil y cubren matrícula y servicios asociados a sus respectivas licenciaturas.

Por segundo año consecutivo, además, se entregó la Beca Emerging Talent de Berklee y la Fundación Cultural Latin GRAMMY.

La ganadora fue la bajista Anahí Solano, quien recibirá una beca presidencial completa valorada en US$275 mil.

El beneficio cubre matrícula, cuotas académicas, el equipo informático obligatorio y alojamiento dentro del campus de Berklee.

Damien S. Bracken, decano de admisiones de Berklee College of Music, destacó que la alianza con la Fundación se extiende por 11 años y ha generado millones de dólares en apoyo para estudiantes.

Becas vinculadas a Kany García, Celia Cruz y Manolo Díaz

El programa 2026 también incluyó tres Becas Talento para Matrícula, valoradas en hasta US$120 mil cada una y destinadas a estudiantes que cursarán una licenciatura de cuatro años.

La Beca Legado Celia Cruz fue entregada al saxofonista Franco Dilmé Romero.

La Beca Kany García fue otorgada a la clarinetista Gabriela Farinas, mientras que la Beca Manolo Díaz recayó en el bajista David Amparo.

A esas ayudas se suman varias Becas de Asistencia para Matrícula, con montos de entre US$10 mil y US$12.500, respaldadas por organizaciones y empresas como Amazon Music, Bulova, Gibson Gives y AIE Sociedad de Artistas, además de agrupaciones como Fuerza Regida y Banda Los Recoditos.