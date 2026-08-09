Israel descarta propuesta de Trump para Gaza: Netanyahu mantiene exigencia de desarme total de Hamás

(CNN) — El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que su gobierno rechaza el más reciente plan de paz para Gaza respaldado por Estados Unidos y afirmó que las tropas israelíes no abandonarán el enclave mientras Hamás no entregue completamente sus armas.

Las declaraciones se producen poco más de una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un supuesto avance en las negociaciones. En ese contexto, su Consejo para la Paz (Board of Peace, BoP) presentó un documento de 15 puntos destinado, según Washington, a establecer una paz duradera en Gaza.

En sus primeras declaraciones sobre la iniciativa, Netanyahu fue categórico.

“Quiero ser preciso: Israel rechaza el documento de 15 puntos”, afirmó.

El jefe de gobierno sostuvo que las Fuerzas de Defensa de Israel “no se retirarán en absoluto hasta que Hamás esté verdaderamente desarmado” y agregó que continuarán actuando para neutralizar cualquier amenaza contra los soldados israelíes y la población civil.

“Ahora estamos discutiendo esto con los estadounidenses. Ellos tienen ideas, algunas de las cuales son aceptables para nosotros y otras no, y sabemos cómo mantener nuestra posición frente a esas cuestiones”, señaló.

Netanyahu también reiteró una de las posturas centrales de su gobierno.

“Mientras yo sea primer ministro, no se establecerá un Estado palestino, ni en Gaza ni en Cisjordania”, declaró.

Presión política interna

El rechazo al plan estadounidense se produce mientras Netanyahu enfrenta un complejo escenario político. Su coalición de derecha deberá afrontar elecciones a fines de octubre y actualmente aparece rezagada en distintos sondeos de opinión.

En ese contexto, el mandatario busca equilibrar la presión ejercida por Estados Unidos, uno de los principales aliados de Israel, con las exigencias de los sectores más duros de su gabinete, que rechazan cualquier concesión hacia Hamás.

Al referirse a las operaciones militares israelíes en Gaza, Líbano e Irán durante este año, Netanyahu aseguró:

“Contrario a quienes nos dicen qué hacer, hacemos lo que es necesario para la seguridad de Israel y podemos, y seguiremos, defendiendo nuestra posición incluso frente a nuestros mejores amigos cuando sea necesario”.

Hamás pide que Estados Unidos presione a Israel

A fines de julio, Trump anunció lo que calificó como un acuerdo histórico para lograr el desarme de Hamás y de todas las demás organizaciones armadas presentes en Gaza. El anuncio llegó meses después de que el mandatario estadounidense informara sobre un alto el fuego negociado por Washington entre Israel y Hamás.

Sin embargo, Hamás condicionó su participación en ese proceso a que Israel detenga los bombardeos sobre Gaza y repliegue a sus tropas hasta la denominada “línea amarilla”, establecida en el acuerdo de cese del fuego alcanzado en octubre.

Este domingo, Bassem Naim, integrante del buró político de Hamás, aseguró que el grupo sigue comprometido con la hoja de ruta presentada por el Consejo para la Paz impulsado por Trump.

“Esperamos que los mediadores y el garante estadounidense presionen a Netanyahu y a su gobierno para que respeten la hoja de ruta y no obstaculicen el proceso por razones políticas y electorales internas”, escribió en la red social X.

Actualmente, las fuerzas israelíes controlan más de la mitad del territorio de Gaza, principalmente en las zonas este y sur, mientras varios ministros del gobierno han manifestado públicamente su intención de ampliar ese control.

Las declaraciones de Netanyahu fueron celebradas por integrantes del ala más conservadora de su gabinete. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel “no pueden retroceder ni un milímetro en la Franja de Gaza”.

Tensiones con Washington

El rechazo al plan promovido por Trump podría aumentar las diferencias entre ambos líderes, pese a la estrecha relación que han mantenido en los últimos años.

El propio Netanyahu llegó a definir al mandatario estadounidense como “el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido en la Casa Blanca”.

Por su parte, Trump incluso ha manifestado públicamente que Netanyahu debería recibir un indulto en la causa por corrupción que enfrenta en Israel. En marzo sostuvo que el presidente Isaac Herzog debía concedérselo para que “nada distrajera a Bibi salvo la guerra con Irán”.

No obstante, durante este año también han surgido diferencias entre Washington y Jerusalén a raíz de las operaciones militares israelíes en Líbano y de la aceptación, considerada reticente por parte del gobierno de Netanyahu, del alto el fuego con Irán alcanzado en abril.