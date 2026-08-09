Escolta del exministro Luis Cordero frustra portonazo a disparos en Vitacura: Persecución terminó con cinco detenidos

Un intento de robo con intimidación contra el escolta del exministro de Seguridad Pública Luis Cordero derivó la noche del sábado en un amplio operativo policial que culminó con cinco personas detenidas y la incautación de un arma de fuego, tras una persecución que se extendió desde Vitacura hasta la comuna de Lo Espejo.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 21:55 horas en la intersección de Texas con Pasadena, en Vitacura.

Allí, el funcionario policial, perteneciente al equipo de Protección de Personas Importantes (PPI), se encontraba a bordo de un vehículo fiscal mientras esperaba al exsecretario de Estado, quien participaba de una actividad privada en un inmueble del sector.

Según los antecedentes preliminares, un automóvil interceptó al vehículo institucional y desde su interior descendió un grupo de individuos armados con la intención de concretar el robo.

Frente a esa situación, el escolta utilizó su arma de servicio para repeler el ataque, lo que provocó la huida de los sospechosos.

Luis Cordero no se encontraba dentro del automóvil al momento del procedimiento y, tanto él como su escolta, resultaron ilesos.

Persecución terminó con cinco detenidos

Tras la fuga de los presuntos responsables, Carabineros activó un operativo con apoyo de unidades especializadas, entre ellas el OS9, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), la Prefectura Aérea y el Laboratorio de Criminalística (Labocar).

Posteriormente, el vehículo utilizado por los sospechosos fue detectado por personal de seguridad municipal.

A partir de ese momento, se inició un seguimiento controlado que se extendió por distintos sectores de la capital y finalizó en Lo Espejo, luego de que el automóvil colisionara contra un vehículo municipal en el sector de El Parrón.

Como resultado del procedimiento, cinco personas fueron detenidas de manera preliminar y un revólver fue incautado por personal policial.