Conducían hasta a 184 km/h por Costanera Norte: Ocho detenidos tras operativo de Carabineros

Carabineros detuvo a ocho conductores durante un operativo especial de fiscalización realizado en la autopista Costanera Norte, en la comuna de Vitacura, luego de detectar vehículos que circulaban a velocidades de entre 160 y 184 kilómetros por hora.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Prefectura de Tránsito y Carreteras y contempló distintos puntos de control para detectar vehículos que excedieran ampliamente la velocidad permitida, realizar su seguimiento y posteriormente interceptarlos.

El mayor Nicolás Silva Sepúlveda, comisario de la 32ª Comisaría del Tránsito, explicó que durante el despliegue “se logró la detención de ocho conductores, quienes lo hacían sobre 160 kilómetros por hora. La máxima velocidad registrada fue de 184 kilómetros por hora, y un conductor lo hacía bajo los efectos del alcohol”.

Entre los vehículos controlados estuvo un Volkswagen Golf GTI, detectado a 184 km/h.

También fueron fiscalizados un Audi S4 que circulaba a 175 km/h y un BMW Z3 registrado a 173 km/h.

A ellos se sumaron un Peugeot Partner a 162 km/h, un Nissan X-Trail y un Volvo XC90 a 161 km/h, además de un Mercedes-Benz E500 y una camioneta SsangYong Musso, ambos detectados a 160 km/h.

Los procedimientos concluyeron en el kilómetro 7,5 de Costanera Norte, en dirección poniente, donde los conductores fueron fiscalizados y detenidos. Uno de ellos quedó además aprehendido por conducir bajo la influencia del alcohol.

Todos los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público y debían pasar este domingo a su primer control de detención.

¿Qué se considera conducción temeraria?

En Chile, la legislación considera conducción a velocidad temeraria cuando una persona supera en más de 60 km/h el límite máximo permitido en una vía.

Ese comportamiento puede constituir delito y no únicamente una infracción de tránsito, razón por la que los conductores sorprendidos en estas condiciones pueden ser detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

El operativo se produce, además, a casi dos meses después de otro caso que generó amplia atención pública en la misma autopista, cuando un conductor fue sorprendido circulando a 264 km/h por Costanera Norte.