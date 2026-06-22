Conducía a 264 km/h: Pasa a control de detención sujeto por conducción temeraria en autopista Costanera Norte

Durante las últimas horas, se dio a conocer la detención de un automovilista por parte de Carabineros tras ser detectado conduciendo a 264 kilómetros por hora en la autopista Costanera Norte, en la comuna de Vitacura.
El hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas del pasado domingo en el kilómetro 7,5 de la ruta, en el contexto de los desplazamientos por el Día del Padre, configurándose el delito de conducción temeraria.
La velocidad del vehículo, un modelo BMW M2, fue registrada mediante radares por efectivos de la 32° Comisaría de Tránsito.
El imputado, cuya identidad no ha sido entregada por las autoridades policiales, fue puesto a disposición de la justicia y pasará a control de detención y posterior formalización de cargos durante este lunes.
Al respecto, la teniente Nicol Barrera, de la 32° Comisaría del Tránsito, detalló que “el personal policial realiza la fiscalización en una zona segura, informándole el motivo y procediendo a su detención por conducción temeraria. Con ello, toma conocimiento el Ministerio Público, quien dispuso que el imputado pase al primer control de detención el día lunes 22 de junio”.
📍🚨#Vitacura: Carabineros de la 32º Comisaría continúa sus fiscalizaciones, y logra la detención por conducción temeraria de un hombre que se desplazaba a 264 km/hr. En zona de 100 km/hr., poniendo en grave riesgo su vida y la de otros usuarios de las vías. #CaminoAlCentenario pic.twitter.com/RDx3E5E1wb
— Carabineros Tránsito (@CarabTransito) June 21, 2026
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