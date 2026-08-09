“Tiene la escoba”: Johannes Kaiser respalda pausa a la Ley Karin y cuestiona a sus detractores

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, salió en defensa del proyecto que busca suspender temporalmente la Ley Karin y cuestionó a quienes han rechazado la iniciativa, en medio de un debate que durante los últimos días ha enfrentado a parlamentarios del oficialismo, la oposición y el Gobierno.

Kaiser realizó sus declaraciones la tarde del sábado 8 de agosto a través de su cuenta en X, después de que la propuesta recibiera críticas desde distintos sectores políticos y de que La Moneda descartara respaldar una suspensión completa de la normativa.

“Hay momentos en que uno duda de la buena fe de quienes operan en política”, escribió el dirigente libertario.

Según Kaiser, la propuesta no busca eliminar definitivamente la Ley Karin, sino detener sus efectos de manera transitoria para modificar su diseño y permitir que la Dirección del Trabajo avance en las denuncias acumuladas.

“La suspensión propuesta para la ley Karin, por un plazo máximo de 5 años, es en razón de su corrección y para que la Dirección del Trabajo pueda terminar la tramitación de decenas de miles de denuncias que esperan ya hace años una resolución”, afirmó.

El presidente del PNL agregó que el plazo podría ser considerablemente menor si el Ejecutivo impulsa rápidamente las modificaciones.

“La idea es que dentro del plazo, y si el Gobierno quiere lo puede hacer en 3 meses, la ley sea reformada para que funcione para lo que fue creada y no para resolver todo tipo de disputas más o menos descabelladas”, sostuvo.

Kaiser también afirmó que existe un reconocimiento transversal de los problemas que ha generado la implementación de la normativa.

“No hay un político de derecha o de izquierda con el que yo haya hablado en el último año del tema que no reconociera que la ley tiene la escoba”, señaló.

Luego apuntó directamente contra quienes se oponen a la suspensión: “Ahora, para no hacerse cargo del desastre causado, prefieren aparecer como los ‘defensores’ de una mala ley. El populismo es el peor enemigo de la democracia”.

Qué propone el proyecto

La iniciativa fue presentada el jueves 6 de agosto por los diputados libertarios Eric Grohs, Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré, además del republicano Diego Vergara y Daniel Valenzuela, independiente integrante de la bancada de Renovación Nacional. También cuenta con el respaldo del diputado del PDG Patricio Briones.

La propuesta plantea suspender los efectos de la Ley Karin durante un máximo de cinco años.

Durante ese periodo volverían a aplicarse las normas laborales anteriores a su entrada en vigencia, mientras que las denuncias e investigaciones ya iniciadas continuarían tramitándose bajo el régimen actual.

Sus autores sostienen que el sistema creado por la ley está sobrecargado.

Según cifras oficiales de la Dirección del Trabajo, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 se ingresaron 66.596 solicitudes de denuncia.

Hay momentos en que uno duda de la buena fé de quienes operan en política. La suspensión propuesta para la ley Karin, por un plazo máximo de 5 años, es en razón de su corrección y para que la dirección del trabajo pueda terminar la tramitación de decenas de miles de denuncias que… — Johannes Kaiser (@Jou_Kaiser) August 8, 2026

De ellas, 26.862 fueron preclasificadas como materias asociadas a la Ley Karin, mientras que 29.382 fueron clasificadas fuera de ese ámbito.

El proyecto también cuestiona los plazos de investigación. La ley contempla un máximo de 30 días hábiles para estos procesos, pero distintos actores del mundo laboral han advertido que algunas causas han tardado varios meses.

¿Qué es la Ley Karin?

La Ley 21.643, conocida como Ley Karin, entró en vigencia el 1 de agosto de 2024.

Modificó el Código del Trabajo y otras normas para fortalecer la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo.

Su nombre recuerda a Karin Salgado, técnica en enfermería que murió en 2019 después de denunciar situaciones de acoso laboral en el Hospital Herminda Martín de Chillán.

La normativa obligó a empleadores públicos y privados a contar con protocolos de prevención, procedimientos de investigación y medidas de resguardo para quienes denuncien situaciones de violencia o acoso.