Golpe a casinos online: Corte de Santiago ordena bloquea de sitios no autorizados a través de un protocolo de cinco etapas

La Corte de Apelaciones de Santiago estableció un protocolo de bloqueo por DNS de cinco etapas para hacer efectiva la sentencia de la Corte Suprema que prohíbe la transmisión y promoción de plataformas de apuestas en línea no autorizadas en Chile.

La resolución dispone que Lotería y Polla Chilena denuncien los dominios sospechosos ante la Superintendencia de Casinos de Juego, entidad que validará la ilegalidad de los sitios antes de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones ordene la restricción a las empresas proveedoras de internet.

El dictamen judicial resuelve los desacuerdos entre las partes sobre la ejecución técnica del fallo dictado en septiembre de 2025.

Las compañías de telecomunicaciones habían alertado sobre los riesgos de un eventual sobrebloqueo de páginas lícitas, por lo que el tribunal definió la validación previa del organismo regulador.

La resolución abarca la revisión continua de dominios derivados o “sitios espejo” que busquen eludir la medida.

Desde Polla Chilena valoraron la decisión del tribunal. “Establece un procedimiento claro para hacer efectivo el bloqueo de las plataformas de apuestas que operan ilegalmente en Chile”, afirmó su presidente, Felipe Dalgalarrando.

Por su parte, la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea cuestionó el criterio adoptado y sostuvo que la resolución atribuye funciones no contempladas en la ley a la Superintendencia de Casinos de Juego, junto con plantear dudas respecto a la neutralidad de la red.