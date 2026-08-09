Cliente se quedó con $154 millones: La denuncia de Banco Itaú por estafa luego que sujeto se apropiara de monto transferido por error

Banco Itaú presentó una querella por hurto por hallazgo y estafa en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra un cliente que se apropió de $154.796.012 transferidos por error a su cuenta corriente durante enero de 2026.

De acuerdo a lo informado por LUN, la falla técnica duplicó los depósitos correspondientes al rescate legítimo de sus fondos mutuos que la persona había solicitado a fines de diciembre, monto que ya se le había pagado en su totalidad por $130.940.654.

Según la acción judicial de Itaú, la firma bancaria le notificó la falla al usuario y le exigió la devolución de los montos no correspondientes.

A pesar de la advertencia, el querellado no solo se negó a restituir los $149.297.065 depositados por equivocación en dos tandas iniciales, sino que además solicitó giros adicionales por $5.498.947 y un intento posterior por $9.777.581 antes de que la entidad financiera corrigiera la falla.

Para evitar la retención del dinero, el cliente retiró los fondos y transfirió los recursos sobrantes a terceros.

“El querellado no solo se ha negado a efectuar la devolución, sino que hizo nuevas solicitudes de rescate y además realizó maniobras para lograr apoderarse materialmente del desembolso erróneo“, expone el escrito presentado por la institución ante el tribunal.