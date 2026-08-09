Ministro Quiroz anuncia que nuevo subsecretario de Hacienda se conocerá la próxima semana tras renuncia de Juan Pablo Rodríguez

El jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, adelantó los temas de discusión que se avecinan luego de la aprobación en el Congreso de la megarreforma, donde actualmente solo queda pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Respecto de la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional, destacó que fue un proceso bastante positivo y que deja como lección que en Chile se pueden realizar cambios estructurales. Sin embargo, reconoció que hubo momentos difíciles durante su tramitación.

Consultado en el programa Estado Nacional de TVN sobre las materias de debate que plantea su cartera para los próximos meses, anticipó que se avecina la arista de mercados de capitales, donde se iniciará un trabajo prelegislativo con el oficialismo y luego con la oposición.

Además, detalló que durante la próxima semana comenzará la discusión sobre el estatuto administrativo del Gobierno.

“Voy a convocar prontamente a una comisión transversal, dirigida por un economista independiente, que se encargue del tema del estatuto administrativo del Gobierno”, reveló.

Asimismo, precisó que esta instancia tendrá como único objetivo abordar el estatuto administrativo, cuyo propósito es consolidar los reordenamientos fiscales. A su juicio, es “extremadamente importante tener un estatuto administrativo coherente con los tiempos”.

No obstante, a diferencia de la megarreforma, indicó que este asunto será un proceso más lento, en el que se conversará con académicos y técnicos de distintos sectores.

“Es un tema país y que requiere nuestra atención”, remarcó, y añadió que la comisión iniciará la próxima semana.

“Esperamos echarlo a andar la semana que viene”, expuso.

Por otro lado, respecto de la designación de un nuevo subsecretario de Hacienda, luego de la controversia generada por la renuncia de Juan Pablo Rodríguez, Quiroz adelantó que el nombramiento se concretará “la semana que viene”.

Sobre su eventual incidencia como titular de Hacienda en este proceso, considerando que el nombramiento recae en el Presidente de la República, explicó que se encarga de buscar a su equipo y que el Mandatario, José Antonio Kast, determina si la propuesta le parece adecuada o no.

En ese sentido, destacó que este mecanismo ha contribuido a que el ministerio funcione de manera afiatada y precisó que ya tienen definida a la persona que ocupará el cargo, aunque no entregó más antecedentes al respecto.

Respecto de Rodríguez, Quiroz destacó que “fue un gran subsecretario”. Consultado por un eventual regreso a la Subsecretaría de Hacienda, concluyó: “No es mía, es del Gobierno”.