Alexandria Ocasio-Cortez deja abierta la posibilidad de competir por la presidencia de Estados Unidos en 2028

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, una de las principales figuras del ala izquierdista del Partido Demócrata, afirmó este domingo que no descarta presentarse a las elecciones presidenciales de 2028 de Estados Unidos para suceder al mandatario republicano Donald Trump.

Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, hizo esas declaraciones en una entrevista con la cadena ABC al ser preguntada por una reciente encuesta de la Universidad de Nuevo Hampshire que la sitúa como favorita para las primarias presidenciales demócratas.

“No he descartado la posibilidad y me siento muy honrada por el enorme apoyo que recibo”, respondió la congresista, de 36 años, que, no obstante, aseguró que ahora está “concentrada” en lograr su reelección por su distrito de Nueva York en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Durante la entrevista, Ocasio-Cortez tampoco descartó competir en las primarias demócratas contra el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, para intentar arrebatarle su escaño por Nueva York en 2028.

A su juicio, la reciente victoria de Abdul El-Sayed en las primarias demócratas para el Senado en Michigan demuestra que el partido está experimentando una “renovación” generacional.

El-Sayed, musulmán y también situado en el ala izquierdista del partido, se impuso el pasado martes en las primarias para ocupar un escaño por su estado del medio oeste de EE.UU. y ha sido criticado por Trump y los republicanos, que consideran que los demócratas están abrazando el comunismo.

Ocasio-Cortez es considerada una heredera política del senador Bernie Sanders, exaspirante a la candidatura presidencial demócrata, y mantiene una estrecha relación política con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, vinculado a la corriente de socialistas democráticos del partido.

La encuesta de la Universidad de Nuevo Hampshire sobre las primarias presidenciales demócratas sitúa a Ocasio-Cortez al frente, con un 22% de los apoyos, seguida del exsecretario de Transporte Pete Buttigieg, con un 21%, y del gobernador de California, Gavin Newsom, con un 15%.

En el bando republicano, los favoritos para suceder a Trump, quien no puede optar a un tercer mandato, son el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.