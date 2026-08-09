Gobierno declara a la Región de Los Lagos zona afectada por catástrofe tras sistemas frontales

El Gobierno declaró a la Región de Los Lagos como zona afectada por catástrofe, luego de las afectaciones que ha enfrentado debido a la prolongación de los sistemas frontales.

El Decreto Supremo N° 122 del Ministerio del Interior fue publicado en el Diario Oficial. Esto implica que Los Lagos se suma a otras 10 regiones que se encuentran bajo la misma condición.

Esta decisión del Ejecutivo se tomó luego de que la información técnica diera cuenta de que los daños provocados por los eventos meteorológicos han generado efectos en distintos puntos de la región.

El delegado presidencial regional, Cristian Palma, explicó que la decisión permitirá movilizar “recursos de emergencia exclusivamente para las comunas que se hayan visto afectadas directamente por la sucesión de estos sistemas frontales de las últimas semanas”.

Sin embargo, precisó que esto no implica que todas las comunas de Los Lagos reciban de manera inmediata recursos adicionales, sino que habilita mecanismos extraordinarios para aquellos territorios donde exista una afectación acreditada.

Asimismo, destacó que esta medida fortalecerá la capacidad de respuesta para reaccionar con rapidez ante los hechos que podrían ocurrir producto de un temporal.

“Nos permite adelantarnos de manera preventiva ante los posibles eventos que debemos enfrentar en materia meteorológica, fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta, de manera de poder abordar con rapidez las consecuencias que se puedan producir en las comunas o localidades que se vean directamente afectadas”, concluyó.