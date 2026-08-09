Muere a los 86 años Don Nelson, segundo entrenador con más victorias en la historia de la NBA y cinco veces campeón con los Celtics

(AP) — Don Nelson, el segundo entrenador con más victorias en la historia de la NBA y cinco veces campeón como jugador con los Boston Celtics, falleció este domingo a los 86 años.

El deceso fue confirmado por los Golden State Warriors, una de las tres franquicias que dirigió durante su extensa trayectoria como entrenador.

Nelson es uno de los dos únicos técnicos en la historia de la NBA que consiguieron al menos 250 triunfos con tres equipos distintos: Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks y Golden State Warriors.

Además de dirigirlos, también ejerció como gerente general de esas franquicias.

A lo largo de 31 temporadas como entrenador clasificó 18 veces a los playoffs, fue elegido Entrenador del Año en tres oportunidades y alcanzó las finales de conferencia en cuatro ocasiones, aunque nunca logró conquistar un campeonato desde el banquillo.

A basketball innovator. A Mavericks legend. An impact that will never be forgotten. We mourn the passing of former Mavericks head coach Don Nelson and celebrate a life that left an incredible mark on our franchise and the game of basketball. Rest in peace, Nellie. #MFFL pic.twitter.com/BcLDKkIEO7 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 9, 2026

Uno de sus principales legados fue la introducción del concepto conocido como “point forward” (alero organizador), además de popularizar un estilo de juego basado en el ritmo acelerado, la transición ofensiva y el contraataque.

En un texto publicado en The Players’ Tribune, en 2016, Nelson explicó que esa filosofía nació durante su etapa como jugador bajo la dirección del histórico entrenador de los Celtics, Red Auerbach.

“La liga realmente nunca había visto una ofensiva como la que estábamos ejecutando, y los resultados eran innegables”, escribió.

También atribuyó gran parte del mérito a quien fuera su entrenador en Boston.

“Sin Red Auerbach enseñándome la mecánica para ejecutar el contraataque, nada de esto habría sido posible. Él merece todo el crédito por el ‘Nellie Ball’ y por la velocidad con la que se juega hoy el baloncesto”.

De campeón con los Celtics a referente como entrenador

Nelson disputó 14 temporadas en la NBA, once de ellas con los Boston Celtics, donde integró cinco equipos campeones bajo la conducción de cuatro entrenadores diferentes.

Tras retirarse como jugador se incorporó al cuerpo técnico de los Milwaukee Bucks y, en la temporada 1976-77, asumió como entrenador principal. Permaneció once campañas al frente del equipo y conquistó siete títulos divisionales consecutivos.

En uno de los partidos más recordados de esa etapa, Milwaukee remontó una desventaja de 29 puntos en el último cuarto para derrotar a Atlanta por 117-115.

“Dirigía al equipo como si todavía jugara para los Celtics, implementando al mismo tiempo algunas de mis propias estrategias. Sabía que quería practicar un baloncesto poco convencional y aprovechar la velocidad como ventaja”, recordó.

Innovador en Golden State y formador de estrellas

Su estilo ofensivo alcanzó gran notoriedad durante su primera etapa en Golden State Warriors, cuando dirigió al recordado equipo conocido como “Run TMC”, integrado por Tim Hardaway, Mitch Richmond y Chris Mullin.

Más tarde entrenó durante ocho temporadas a los Dallas Mavericks, donde desempeñó un papel clave en el desarrollo de Dirk Nowitzki, a quien convenció junto a su hijo Donnie Nelson para iniciar su carrera en la NBA.

También contribuyó al crecimiento de Steve Nash, quien posteriormente ganó dos premios consecutivos al Jugador Más Valioso (MVP) con los Phoenix Suns.

En 2007 volvió a hacer historia con los Warriors al liderar al equipo conocido como “We Believe”, que eliminó a los Mavericks, primeros sembrados del Oeste, convirtiéndose en el primer octavo clasificado en derrotar a un número uno en una serie al mejor de siete partidos.

The Golden State Warriors mourn the passing of Hall of Fame head coach Don Nelson. “Nellie” was one of the most innovative and influential coaches in NBA history and an iconic figure in Warriors history. He was a true basketball visionary who saw the game differently and was… pic.twitter.com/1k5piSC6xX — Golden State Warriors (@warriors) August 9, 2026

Durante su última temporada como entrenador, en 2009-10, también dirigió al entonces novato Stephen Curry.

Reconocimiento de figuras de la NBA

El actual entrenador de Golden State, Steve Kerr, destacó la influencia que Nelson tuvo sobre el baloncesto moderno.

“Don Nelson fue un verdadero innovador cuya influencia en el baloncesto todavía se siente hoy. Desafió constantemente las ideas convencionales, experimentó con distintas alineaciones y estilos de juego y vio posibilidades que otros no veían. Mucho de lo que hoy es habitual en la NBA moderna puede rastrearse hasta la forma en que ‘Nellie’ entendía este deporte”.

Stephen Curry también recordó el impacto que tuvo sobre el inicio de su carrera.

Nellie… You didn’t just draft me. You believed in me. You saw things in my game before I ever realized I could do them. I’ve said it a million times and I will always say it: I don’t think my career could have turned out how it did without you being my first coach and giving me… — Dirk Nowitzki (@swish41) August 9, 2026

“Una de las principales razones por las que fui seleccionado por los Warriors fue Don Nelson. La historia decía que no le gustaban los novatos, pero desde el primer día me desafió y me dio la oportunidad de sacar lo mejor de mí en la cancha. Tuvo un impacto incalculable en este deporte y será recordado como una de las mentes más brillantes en la historia del juego”.

Baron Davis, una de las figuras del histórico equipo “We Believe”, señaló:

“Cuando pienso en Nellie, siempre recuerdo al equipo de 2007 y nuestra increíble campaña. Nos hizo creer que podíamos vencer a cualquiera y nos ayudó a hacer historia”.

Hearts are heavy at the Nasmith Basketball Hall of Fame as we remember Don Nelson, who left an indelible mark on the sport of basketball as a player, coach, and general manager. Nellie is still the only person to win multiple NBA championships as a player and then win over 1,000… pic.twitter.com/T2iqwe0pjR — Basketball HOF (@Hoophall) August 9, 2026

Nelson se retiró con 1.335 victorias como entrenador, cifra que durante casi doce años lo convirtió en el técnico más ganador de la NBA.

En marzo de 2022 fue superado por Gregg Popovich, histórico entrenador de los San Antonio Spurs.