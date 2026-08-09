Denise Rosenthal presenta campaña que financiará sesiones de psicoterapia con reproducciones en Spotify

La cantante chilena Denise Rosenthal presentó una campaña que busca vincular el lanzamiento de su nueva canción Flor de Lis con una iniciativa de apoyo en salud mental.

El proyecto pretende convertir las reproducciones del sencillo en Spotify en sesiones gratuitas de psicoterapia para personas que necesiten atención profesional.

La iniciativa fue desarrollada junto a la plataforma de salud mental Mindy y tiene como objetivo contribuir a la conversación sobre la depresión, el acceso a tratamiento y la prevención del suicidio, además de reducir el estigma asociado a estos temas.

“Después de todo lo que viví creando Flor de Lis, sentía que la canción tenía que trascender la música y convertirse en algo que pudiera generar un impacto real. Si cada reproducción puede acercar a alguien a iniciar un proceso terapéutico, entonces la música también puede transformarse en una forma de cuidado colectivo”, explica la propia Rosenthal.

¿Cómo funciona la campaña?

Según informó la organización, por cada 2.000 reproducciones de Flor de Lis en Spotify se financiarán cuatro sesiones de psicoterapia para una persona.

Las consultas serán gratuitas para quienes resulten beneficiados a través del proceso de postulación que se abrirá una vez alcanzada la primera meta de reproducciones.

Esta campaña, en tanto, permanecerá activa durante dos semanas desde el lanzamiento de la canción y el conteo se realizará con los registros oficiales de Spotify.

La salud mental en Chile

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 332 millones de personas viven con depresión, lo que equivale aproximadamente al 4% de la población mundial.

El organismo también advierte que, incluso en países de altos ingresos, solo cerca de un tercio de quienes padecen esta enfermedad recibe atención.

La OMS además estima que 727 mil personas murieron por suicidio durante 2021, y señala que esta causa figura entre las principales de muerte en personas de entre 15 y 29 años, por lo que recomienda fortalecer la detección temprana, el tratamiento oportuno y el acompañamiento continuo.

En Chile, el Ministerio de Salud informó en julio de 2025 que las muertes por suicidio disminuyeron de 945 a 924 al comparar el mismo período de 2024 y 2025.

Pese a esa reducción, las autoridades han señalado que mejorar el acceso a la atención especializada y reforzar la prevención siguen siendo desafíos para el sistema de salud.