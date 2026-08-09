Exministra Tohá critica agenda de seguridad de Kast y asegura que “va a llevar toda la energía al Parlamento”

La nueva Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) presentada por el Gobierno del presidente José Antonio Kast abrió un nuevo debate sobre la estrategia que el Estado debería seguir para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

Mientras el Ejecutivo anunció un paquete de cerca de 30 proyectos de ley enfocados en seguridad pública, la exministra del Interior Carolina Tohá sostuvo que el desafío inmediato no pasa por impulsar más iniciativas legislativas, sino por ejecutar de mejor manera las herramientas que ya fueron aprobadas durante los últimos años.

Las declaraciones fueron realizadas este domingo durante el programa Estado Nacional, de TVN, donde la exsecretaria de Estado analizó los anuncios realizados por el mandatario el pasado 6 de agosto en cadena nacional.

“La prioridad hoy debiera estar en otra parte”

Durante la entrevista, Tohá afirmó que varios de los proyectos anunciados podrían obtener respaldo en el Congreso, ya que recogen iniciativas que anteriormente habían sido discutidas con apoyo transversal.

Sin embargo, expresó reparos al énfasis que el Gobierno puso en una nueva agenda legislativa.

“Yo creo que, en general, es una agenda que va a tener apoyo desde la oposición, que tiene, de alguna manera, también el vuelo de varios acuerdos que se lograron en la etapa anterior, pero va a tener puntos de debate”, señaló.

Luego agregó que, a su juicio, “el problema mayor de esta agenda es que pone el énfasis en hacer un gran esfuerzo legislativo cuando la prioridad hoy día debiera estar en otra parte”.

La exministra sostuvo que tramitar simultáneamente un amplio número de proyectos puede concentrar los esfuerzos políticos en el Congreso, dejando en segundo plano la implementación de las herramientas ya existentes.

“Tener una agenda robusta y buscar sacarla aceleradamente va a llevar toda la energía del Estado y autoridades al Parlamento, en lugar de tenerlo en la implementación, gestión, ampliar la dotación policial y desarrollar una agenda nueva en los temas que faltan”, afirmó.

“Primero, en la ejecución del cambio enorme que se hizo en la etapa anterior, y que requiere mucha energía para sacarlo adelante, no solo para cumplir con lo que la ley dice, sino para sacarle partido a esos nuevos poderes, facultades, coordinaciones e instancias que se generaron”, sostuvo también.

En esa línea, aseguró que el fortalecimiento de las policías debería ocupar un lugar prioritario dentro de cualquier estrategia de seguridad.

“Está ausente algo que debería ser prioridad absoluta. No se habla de la necesidad de ampliar nuestra dotación policial. Mientras no resolvamos eso, vamos a estar parchando por todos lados”, dijo.