Encuesta Criteria: 47% cree que hay retroceso en el país y 40% espera un escenario peor para el empleo

Este domingo, la encuesta Criteria dio a conocer los resultados del sondeo realizado durante la primera semana de agosto.

Respecto de la aprobación del Presidente José Antonio Kast, esta se sitúa en 35% (+1 punto), mientras que la desaprobación alcanza el 52% (-3 puntos). En tanto, un 13% no sabe o no responde.

Sobre el manejo de la emergencia por parte del Gobierno, un 42% considera incorrecto el camino que se está siguiendo (-7 puntos), mientras que un 35% lo evalúa como correcto y un 23% no lo tiene claro.

Por otro lado, la percepción de retroceso durante este Gobierno aumentó de 31% en marzo a 47% en agosto. Según la medición de Criteria, esta percepción registró un incremento de 16 puntos porcentuales. En comparación con el mismo período del Gobierno de Gabriel Boric, pasó de 45% en marzo de 2022 a 53% en agosto de ese mismo año.

En el mismo período, quienes consideran que el país avanza disminuyeron de 28% a 20%, mientras que quienes creen que se mantiene igual bajaron de 41% a 33%.

Emociones frente a 2026

La esperanza continúa siendo la emoción predominante, pero cae de 53% en febrero a 36% en agosto.

El miedo alcanza un 26%, mientras que la tristeza aumenta de 5% en febrero a 17% en agosto.

Expectativas económicas para los próximos seis meses

Sobre la situación económica del país, un 42% cree que estará peor y un 22% que estará mejor. Respecto del empleo, un 40% espera un escenario peor y un 21% uno mejor.

Las expectativas sobre la economía del hogar están más equilibradas: un 28% cree que estará peor y un 26% que estará mejor.

Visión sobre la megarreforma

Un 37% cree que la ley será más bien negativa para el país, un 33% piensa que será positiva y un 30% no lo tiene claro.

Un 48% considera que está orientada principalmente a favorecer a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos, mientras que un 33% la vincula principalmente con favorecer la creación de empleo para la población general.

Recursos municipales y Fondo Común Municipal

Sobre el aporte que realizan las comunas de mayores ingresos al Fondo Común Municipal, un 46% cree que debería mantenerse igual, un 29% que debería aumentar y un 11% que debería disminuir.

La opción de aumentarlo alcanza un 44% entre quienes se identifican con la izquierda, mientras que en la derecha un 59% prefiere mantenerlo igual.

Distribución de recursos tras la exención de contribuciones

Frente a los menores ingresos municipales derivados de la eliminación de contribuciones para adultos mayores de 65 años, un 48% prefiere repartir los recursos según las necesidades de cada comuna.

Un 32% opta por compensar a cada municipalidad exactamente por los recursos que deje de percibir.

Metodología