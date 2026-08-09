Ministro Arrau espera respaldo de la oposición a agenda de seguridad y proyecta acuerdos en el Congreso

El ministro Martín Arrau abordó la agenda de seguridad anunciada por el Presidente José Antonio Kast el pasado miércoles en cadena nacional.

En ese contexto, señaló en el programa Mesa Central de Canal 13 que la Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) contempla principalmente medidas de gestión y ha funcionado con buenos resultados. Entre ellos, destacó la disminución de homicidios y robos violentos, además del aumento en la incautación de drogas. Asimismo, resaltó el apoyo político a las Fuerzas de Orden y Seguridad.

En el plano legislativo, detalló que existen cerca de 20 proyectos que se encuentran en trámite con diferentes urgencias. A esto se suma una reforma constitucional que calificó como “bien acotada” y que contempla modificar “pocos artículos” para entregar nuevas atribuciones en materia de seguridad.

Consultado sobre si es necesario modificar la Constitución para ello, respondió: “Son herramientas nuevas. Por supuesto que se podrían seguir haciendo cosas sin el cambio constitucional, pero cuando Chile enfrenta un escenario de crimen organizado y terrorismo que no estaba cuando se pensó esta Constitución, creemos que es necesario, sobre todo cuando el crimen organizado tiene una dinámica muy diferente”.

Por lo tanto, a su juicio, “hay que dar nuevas herramientas y sentido en el nivel constitucional”.

En esa línea, precisó que los ajustes constitucionales que se pretenden realizar abordan solo tres aspectos:

Incluir la seguridad pública.

Crear un listado de organizaciones criminales y terroristas.

Crear un estado de excepciónpor grave alteración de la seguridad pública.

Por lo tanto, explicó que el registro tendría efectos una vez concluido el debate legislativo. Asimismo, desde el Ejecutivo se estudia establecer un delito específico de pertenencia, la incautación temprana de bienes y un régimen penitenciario más estricto para los integrantes de las organizaciones incorporadas en el listado.

En el caso del nuevo estado de excepción, este busca aplicarse en zonas territoriales acotadas donde existan problemas graves de seguridad.

“El apoyo es más o menos amplio”

En paralelo, respecto del debate político y las conversaciones con la oposición, aseguró que este tema es muy distinto al debate sobre la megarreforma, puesto que la seguridad tiene que generar puntos de encuentro.

Ante el escenario de debate que se avecina, comentó que esta agenda ya ha sido conversada “mucho con parlamentarios tanto del oficialismo como algunos de oposición”. Según su visión, “el apoyo es más o menos amplio a la mayoría de las iniciativas”.

“Los parlamentarios yo creo que van a estar contestes con apoyar, con algunas modificaciones que querrán incorporar en algunos otros temas”, concluyó.

El ministro añadió que una parte de las iniciativas que el Ejecutivo pretende impulsar se origina en mociones parlamentarias. “Estamos tomando iniciativas parlamentarias, las vamos a cambiar un poco, pero hay mucha firma del oficialismo y de oposición en los proyectos que estamos empujando”, concluyó.