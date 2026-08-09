Continúa búsqueda de excursionista desaparecido en Cerro Panul: Carabineros intensifica búsqueda aérea

La búsqueda de Jonnatan Hio Hio, el ciudadano colombiano de 32 años desaparecido desde el pasado 3 de agosto en la alta montaña de la comuna de La Florida, continúa con un despliegue distinto al de los primeros días.

Ante el aumento de la nieve y el riesgo de avalanchas, los equipos especializados redujeron el trabajo terrestre y concentraron gran parte de los esfuerzos en operaciones aéreas y herramientas de análisis geográfico.

El operativo es encabezado por Carabineros, con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), el Cuerpo de Socorro Andino y otras instituciones de rescate.

Durante este domingo se efectuó un nuevo sobrevuelo sobre sectores previamente definidos por los investigadores, luego de recopilar antecedentes sobre la posible ruta seguida por el excursionista antes de perder contacto.

La mayor Jennifer Muñoz, vocera de Carabineros, explicó que la emergencia obligó a modificar la forma en que se desarrolla el rastreo.

“La búsqueda continúa, pero con otro tipo de metodología, otro tipo de métodos de búsqueda y más enfocado a la búsqueda aérea, porque las condiciones climáticas son adversas y el terreno es sumamente complejo”, señaló.

Además de los sobrevuelos, los equipos especializados trabajan con imágenes satelitales y levantamientos fotográficos para identificar zonas que puedan requerir inspecciones presenciales.

De acuerdo con Carabineros, uno de los puntos revisados durante la jornada surgió precisamente a partir del análisis realizado durante la investigación y fue incorporado al plan de búsqueda para ser inspeccionado desde el aire.

La estrategia busca optimizar los recursos disponibles en un sector donde el acceso terrestre se ha vuelto cada vez más complejo por la acumulación de nieve y las bajas temperaturas.

Uno de los aspectos que más preocupa a los equipos de rescate son las condiciones de seguridad en la montaña.

Durante los sobrevuelos de este domingo se detectaron dos desprendimientos de placas de nieve, un fenómeno que puede desencadenar avalanchas y poner en riesgo tanto a rescatistas como a personas que ingresen sin experiencia al lugar.

Por ello, Carabineros reiteró el llamado para que no continúen llegando voluntarios al sector.

“Lamentablemente hay muchos voluntarios que están en el lugar. Tenemos avalanchas, hubo dos desprendimientos de placa importantes y tenemos gente ahí. Más encima tenemos personas que están acampando en el lugar”, advirtió la mayor Jennifer Muñoz.

Seis días sin contacto

Jonnatan Hio Hio fue visto por última vez el lunes 3 de agosto, cuando realizaba una excursión por el cordón montañoso del cerro San Ramón, en las inmediaciones del Panul.

Según han informado familiares y autoridades, durante el descenso sufrió una lesión que le permitió enviar un mensaje de audio a un cercano explicando que tenía dificultades para continuar caminando y entregando referencias aproximadas de su ubicación.

Poco después perdió toda comunicación, lo que motivó una denuncia por presunta desgracia y el inicio de un amplio operativo de búsqueda.