Diputado Sebastián Videla denuncia presuntos ataques con arma blanca contra lobos marinos en Antofagasta: “Esto es inaceptable”

El diputado Sebastián Videla denunció ataques con arma blanca contra lobos marinos en la Región de Antofagasta.

En ese contexto, el parlamentario señaló que durante los últimos días han recopilado denuncias sobre agresiones con arma blanca a estos mamíferos marinos y subrayó que estos hechos son “inaceptables”. Por ello, instó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de violencia contra los ejemplares.

“Los lobos marinos pertenecen a nuestras costas, a nuestro ecosistema, incluso antes que nosotros”, remarcó.

Ante esta situación, adelantó que buscará reunirse con la Delegación Presidencial de Antofagasta para tomar acciones concretas frente a estas agresiones y proteger a los lobos marinos.

“Vamos a hablar con la Delegación Presidencial para poder avanzar en soluciones concretas que permitan resguardar a los lobos marinos”, señaló.

Respecto de las acciones judiciales sobre esta materia, la Dirección Regional de Sernapesca interpuso una denuncia por maltrato animal a inicios de agosto ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

De hecho, entre abril y julio de este año, en sectores como el Muelle Melbourne Clark y la Caleta de Pescadores, dos ejemplares sufrieron lesiones oculares severas. Uno de ellos perdió la visión de un ojo, según informó Sernapesca.