Programa de “Inspección Total” terminó la revisión a organismos públicos: ¿Cuáles fueron los hallazgos?

El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal realizó su sesión final este martes. La iniciativa trató de una revisión total iniciada en marzo para cerca de 500 organismos del gobierno central entre los años 2022 y 2026.

El objetivo era analizar tres áreas críticas, como transferencia de recursos, contratación pública, ejecución presupuestaria y gestión de personal. De esa manera, más de mil auditores internos estudiaron más de 913 millones de registros de datos desde marzo a la fecha.

Tras el cierre del proceso, se identificaron 1.529 hallazgos relativos a desviaciones, debilidades o incumplimientos, según consigna La Tercera.

De ese total, hubo 188 hallazgos en 57 servicios respecto a los cuales se recomendó instruir sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades individuales.

Adicionalmente, hubo cuatro servicios cuyos antecedentes fueron derivados al Ministerio Público para investigar posibles irregularidades. Se trata de las Subsecretarías de la Mujer y del Deporte, Junaeb y la Dirección del Trabajo.

“Hoy cerramos un proceso inédito y damos cumplimiento a un compromiso del Presidente de la República, que es revisar el Estado con rigor, detectar dónde existen falencias y oportunidades de mejora”, dijo la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, de acuerdo con el citado medio.

Y agregó que el trabajo permite “avanzar hacia un mejor uso de los recursos públicos, fortalecer los controles y, sobre todo, contribuir a que el Estado y sus instituciones funcionen mejor para todos los chilenos”.

Con todo, el Comité deberá preparar un informe final y entregarlo al presidente José Antonio Kast y a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado.