Minvu abre postulaciones a Subsidio de Arriendo de hasta $8,7 millones: Quiénes pueden acceder

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió este martes 8 de septiembre las postulaciones al Subsidio de Arriendo para Personas Mayores y Personas con Discapacidad 2026, beneficio que entrega hasta 213 UF por persona.

El monto equivale a cerca de $8,7 millones y puede utilizarse para financiar hasta el 90% del valor mensual de un arriendo.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 8 de octubre y contempla recursos para beneficiar a 3.270 personas en todo Chile: 3.000 cupos destinados a personas mayores y 270 a personas con discapacidad.

¿Quiénes pueden postular al Subsidio de Arriendo?

El llamado está dirigido a personas mayores de 60 años, incluyendo a quienes cumplan esa edad durante 2026, y a personas mayores de 18 años que tengan una discapacidad acreditada en el Registro Nacional de la Discapacidad.

Además, quienes postulen deben cumplir los siguientes requisitos:

Pertenecer hasta el 70% del Registro Social de Hogares (RSH) .

. Acreditar un ingreso mínimo de 5 UF , equivalente a cerca de $204 mil.

, equivalente a cerca de $204 mil. No se exige contar con ahorro mínimo .

. Se puede postular sin núcleo familiar .

. No es necesario encontrarse arrendando actualmente una vivienda.

El Minvu también entregará puntaje adicional por edad y discapacidad, además de considerar a quienes sean o tengan dentro de su núcleo familiar a una persona cuidadora registrada en el RSH.

El beneficio contempla un monto máximo de 213 UF por persona y puede cubrir hasta el 90% del valor mensual del arriendo.

Como ejemplo, si una persona utiliza mensualmente 8 UF del subsidio, podría cofinanciar cerca de 27 meses de arriendo hasta agotar las 213 UF disponibles.

La vivienda escogida debe tener un valor de arriendo mensual de hasta 11 UF, cerca de $450 mil.

En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el límite aumenta hasta 13 UF mensuales, aproximadamente $531 mil.

¿Cómo postular?

Las postulaciones pueden realizarse en línea a través del sitio web del Minvu utilizando ClaveÚnica o presencialmente en las oficinas del Serviu de cada región.

También es posible realizar el trámite mediante una persona representante. Para ello basta presentar un poder simple y no se requiere autorización notarial.

El proceso estará disponible hasta el 8 de octubre de 2026.