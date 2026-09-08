Economista Manuel Cruzat Valdés asegura que Chile puede crecer al 4%, pero sostiene que “la política monetaria del Banco Central ha sido innecesariamente restrictiva”

El reciente dato del IPC de agosto, con un alza del 0,6%, y un desempleo en 9,5% han elevado las dudas de que Chile pueda crecer al 4%, meta que estableció el gobierno del presidente Kast.

En ese marco, el economista Manuel Cruzat Valdés, de la Universidad Católica y MBA de la Universidad de Chicago, conversó en CNN Chile Radio sobre las oportunidades que tiene el país para alcanzar dicha meta del 4%.

El economista afirmó que Chile tiene condiciones para crecer al 4% o más, pero sostuvo que la política monetaria del Banco Central “ha sido innecesariamente restrictiva” y ha frenado esa recuperación.

Cruzat calificó las perspectivas del país como “extraordinarias” y planteó que cuesta que esa realidad sea aceptada públicamente.

“Yo creo que las perspectivas de la economía en Chile son extraordinarias, extraordinarias. Lo que pasa es que cuesta que se acepte ver lo que es”, aseveró.

Tipo de cambio y política monetaria

Pese a ese diagnóstico favorable, el economista identificó dos factores que, a su juicio, están retrasando que Chile retome un crecimiento superior a 4%, cifra que remarcó como el mínimo esperable considerando que la economía mundial crece en promedio 3%.

El primer factor, según Cruzat, es el tipo de cambio.

“El tipo de cambio está devaluado de una manera exorbitante y que no se condice con las perspectivas de este país. No se condice con un país ordenado. No se condice con un país que está resolviendo los nudos de su desarrollo”, añadió.

Cruzat afirmó que el dólar debería ubicarse en torno a los $800, muy por debajo de los cerca de $930 en que se transa a día de hoy, aunque reconoció no tener una explicación clara de por qué el tipo de cambio no se ha ajustado pese al precio récord del cobre.

El economista vinculó ese eventual ajuste con la necesidad de que los actores del mercado asuman que el cambio estructural que vive Chile es de carácter permanente.

El segundo factor señalado por Cruzat es la conducción de la política monetaria del Banco Central. El economista explicó que, si bien la cantidad real de dinero en la economía no está cayendo, crece a tasas demasiado bajas para recuperar la liquidez perdida tras la pandemia.

“La política monetaria del Banco Central ha sido innecesariamente restrictiva. No es que esté cayendo la cantidad real de dinero, pero está creciendo a tasas muy bajas que no permiten, de alguna forma, rescatar la liquidez perdida después del COVID”, argumentó.

“Esto es como tener un caballo que quiere salir a correr porque tiene todo el potencial para salir a correr en el potrero, pero no tiene, de alguna forma, la fuerza para hacerlo. La fuerza para hacerlo es porque está demasiado restringida la cantidad de dinero“, ejemplificó.

Cobre y litio: el cambio estructural que beneficia a Chile

Cruzat atribuyó la mejora del escenario económico a un cambio estructural en el mercado energético mundial, en que la electrificación se volvió más barata que otras fuentes de energía, lo que disparó la demanda global de cobre y litio, los principales insumos de esa transición.

El economista enfatizó que se trata de un “cambio exógeno” a Chile y de carácter estructural, por lo que descartó que sea un fenómeno transitorio y afirmó que asegura al país condiciones favorables por un período extendido.

Según explicó, los términos de intercambio que enfrenta Chile en la actualidad son mejores que los registrados durante la época del salitre, a comienzos del siglo pasado.

“A esta altura debería ser bastante evidente, los términos de intercambio son históricos. Los términos de intercambio que Chile enfrenta hoy día son mejores que aquellos que hubo en la época del salitre“, aseveró.

De acuerdo con Cruzat, hoy Chile necesita entregar menos bienes exportados para adquirir la misma cantidad de maquinaria importada, lo que eleva el poder adquisitivo del país como un todo y constituye, a su juicio, un hito histórico.

“Es la relación de intercambio de cuántas manzanas que nosotros exportamos las cambiamos por maquinaria que importamos. Hoy día hay que entregar menos manzanas para traer las mismas maquinarias. El poder adquisitivo de Chile, como un todo, mejoró sustancialmente”, detalló.

El economista sostuvo que esa decisión es lo que el país necesita para generar empleo y mejorar la capacidad adquisitiva de los chilenos, lo que en su visión pasa por una revaluación del peso y por una expansión de la cantidad de dinero a mayor velocidad que la actual.

Parte de ese ajuste, planteó, también tiene que ver con “creer en Chile“.

“Creer en Chile. O sea, creer que esto es de largo plazo. Creer que aquí no hay vuelta atrás para un país que vuelva a la normalidad. Creer en el potencial de Chile en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de los datacenters, en el mundo de la inversión minera“, afirmó.

Precio del cobre mejora posición fiscal de Chile

Sobre el precio del cobre, que bordea niveles récord con un alza cercana a 1,86% en la jornada, Cruzat sostuvo que ese escenario ha mejorado sustancialmente la posición fiscal y de recaudación de Chile.

A su juicio, ese ordenamiento se combina con una mejora en las finanzas públicas, reflejada en un déficit fiscal efectivo de 2% del PIB en los últimos doce meses a julio, cifra que comparó favorablemente con el déficit de Estados Unidos y China.

“El déficit fiscal, efectivo estoy hablando, que es chico, es una cifra menor esto. Estados Unidos está con un déficit fiscal del 5 o 6%. China, si uno considera los gobiernos locales, es del 8% del PIB. Nosotros estamos en esto y cayendo“, comparó.

Datos económicos débiles y rol de las expectativas

El economista reconoció que, en paralelo, los datos de corto plazo han sido sorprendentemente débiles, con seis registros negativos del Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) en los primeros siete meses del año, además de presiones inflacionarias asociadas al precio de los combustibles.

En esa línea, planteó que las expectativas juegan un rol central en el comportamiento de la economía.

“Una autoridad que predica un escenario negro, un escenario gris, la verdad que lo termina transformando en una profecía autocumplida“, sostuvo, llamando tanto a la autoridad como al sector empresarial a mostrar el potencial real del país.

Cruzat también relacionó el escenario económico con el contexto político, al señalar que Chile “volvió a la normalidad” en la discusión de políticas públicas, en la medida en que la ciudadanía no busca una refundación institucional.

Cruzat ve espacio para que el Banco Central relaje su política

Sobre el riesgo inflacionario que podría justificar la cautela del instituto emisor, Cruzat argumentó que la inflación esperada por el mercado se mantiene anclada en torno a 3%, medida a través de la diferencia entre los bonos de largo plazo nominales y reales de la Tesorería.

En base a ese diagnóstico, concluyó que el Banco Central tiene espacio para relajar la política monetaria sin poner en riesgo ese anclaje.

La próxima Reunión de Política Monetaria del Banco Central será este martes, donde los expertos anticipan que el organismo financiero mantendrá la tasa en 4,5%.