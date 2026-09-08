Canciller Pérez Mackenna tras anuncio de interpelación en su contra: “Es una oportunidad para detallar los avances de la política exterior”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó la interpelación que deberá enfrentar a fines de septiembre luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara este martes la solicitud impulsada por parlamentarios de oposición.

Tras conocerse la votación, el canciller aseguró que los diputados están ejerciendo una facultad legítima de fiscalización y manifestó su disposición a responder las consultas que se formulen durante la instancia.

“Los parlamentarios tienen el legítimo derecho de presentar una interpelación contra un ministro de Estado, y nosotros responderemos debidamente a las preguntas que se nos hagan”, afirmó el secretario de Estado.

Pérez Mackenna destacó además las ocasiones en que ha concurrido al Congreso durante los primeros meses del Gobierno de José Antonio Kast.

“Nos hemos presentado 11 veces en el Congreso, precisamente en ese esfuerzo de llevar las relaciones internacionales de Chile coordinadamente con los distintos actores del Estado, porque nuestra labor forma parte de una política de Estado”, sostuvo.

“Una oportunidad para detallar los avances”

Lejos de cuestionar la decisión de la Cámara, Pérez Mackenna afirmó que utilizará la instancia para exponer la gestión realizada por Cancillería.

“Esta interpelación es una oportunidad para detallar los avances de la política exterior”, señaló.

El ministro agregó que las diferencias políticas internas no deberían trasladarse a la defensa de los intereses del país en el extranjero.

“Podemos tener visiones diferentes en muchos temas, pero la defensa de los intereses de Chile ante el mundo debe ser una sola”, afirmó.

“La política exterior es política de Estado, y debe ser un punto de encuentro y no de división”, agregó.