Cobre vuelve a subir con fuerza un 1,35% y roza los US$ 6,7 la libra pese a aumento de inventarios en LME

El precio del cobre se transó este martes 8 de septiembre en US$ 6,68 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), lo que representa un alza de 1,35% respecto de la jornada anterior, según cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El contrato a futuro a tres meses, en tanto, se ubicó en US$ 6,67 la libra, con un incremento de 1,78% en el mismo lapso.

Los contratos con vencimiento a más largo plazo mostraron variaciones más acotadas, con precios de US$ 6,64 la libra para el contrato al 15 de diciembre de 2027 y de US$ 6,63 la libra para el contrato al 20 de diciembre de 2028.

Precio del cobre mantiene tendencia al alza

El promedio del precio del cobre durante lo que va de septiembre alcanza los US$ 6,56 la libra, por sobre los US$ 6,51 la libra registrados como promedio del mes anterior.

En el acumulado del año, la cotización promedio del metal llega a US$ 6,05 la libra, cifra que supera en 40,16% el promedio registrado en igual período de 2025.

El movimiento del cobre en Londres se replicó en la Bolsa de Shanghái (SHFE), donde los cátodos de cobre para entrega en septiembre se cotizaron en US$ 7,50 la libra, valor que incluye impuestos y otros cargos propios de esa plaza.

La Bolsa de Nueva York (COMEX) permaneció cerrada por feriado durante la jornada.

En paralelo, los inventarios de cobre en la Bolsa de Metales de Londres aumentaron 0,53% entre el 7 y el 8 de septiembre, hasta llegar a 237.725 toneladas métricas, de acuerdo con Cochilco.