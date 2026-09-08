SMA multa a empresaria sanitaria con más de $669 millones por incumplimientos ambientales en planta de tratamiento de aguas servidas

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) cursó una multa de 778 unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a más de $669 millones, a la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A. luego de verificar una serie de incumplimientos ambientales en su planta en la localidad de San Ramón (Región de La Araucanía).

El proyecto “PTAS San Ramón” tiene como objetivo la ampliación del sistema de tratamiento de aguas servidas domiciliarias del loteo ubicado en San Ramón, con un aumento de la capacidad del sistema a través de la tecnología de lombrifiltro, para abarcar un total de 1.055 viviendas.

El lombrifiltro trabaja reteniendo “la materia orgánica existente en el agua servida domiciliaria, generando un efluente de baja turbiedad y carga orgánica, operando de esta forma como mecanismo de filtración, para luego desembocar en el río Huichahue“, explicaron desde la institución.

El caso se originó tras recibir tres denuncias relacionadas con el incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y la afectación comunitaria debido al mal funcionamiento de la planta de tratamiento. En detalle, se apuntó a modificación de trazados, vertimientos irregulares de aguas servidas a cauces y canales de riego y deficiencias operativas que han llevado a malos olores, problemas de salud y plagas.

Debido a ello es que la Oficina Regional de la SMA de La Araucanía llevó a cabo fiscalizaciones a la planta. Tras ello, constató cuatro infracciones:

Operación deficiente de la PTAS: Incumplimiento técnico por falta de filtro parabólico de sólidos, sistema de riego de lombrifiltro distinto al evaluado y ausencia del sistema de decloración.

Incumplimiento técnico por falta de filtro parabólico de sólidos, sistema de riego de lombrifiltro distinto al evaluado y ausencia del sistema de decloración. Modificación de cortina arbórea: Incumplimiento en las condiciones de mitigación ambiental, al no utilizar especies nativas ni implementar la doble corrida exigida.

Incumplimiento en las condiciones de mitigación ambiental, al no utilizar especies nativas ni implementar la doble corrida exigida. Omisión de monitoreos ambientales: Incumplimiento de seguimiento por no realizar monitoreos de Fauna Bentónica (2013-2022) ni de Cuerpo Receptor (2021-2022).

Incumplimiento de seguimiento por no realizar monitoreos de Fauna Bentónica (2013-2022) ni de Cuerpo Receptor (2021-2022). Falta de calificación de fuente emisora: Omitir el procedimiento de calificación previo a la descarga directa de efluentes líquidos en el cuerpo receptor.

El superintendente de la SMA, Emanuel Ibarra, afirmó que la sanción “responde al trabajo fiscalizador originado por las denuncias de los propios vecinos. Constatamos graves falencias operativas, falta de monitoreos ambientales y descargas no regularizadas que impactan al río Huichahue. Nuestro deber como SMA es garantizar que las empresas cumplan estrictamente sus Resoluciones de Calificación Ambiental”.

La multa deberá ser pagada ante la Tesorería General de la República (TGR) en un plazo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la sanción.