Dólar retrocede casi $10 tras sorpresivo IPC de agosto y fuerte alza del cobre

Una movida jornada tuvo el dólar este martes luego de que se diera a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, donde el metal rojo rozó los US$ 6,7 la libra.

El IPC mensual de agosto alcanzó 0,6%, muy por encima del 0,3% que esperaba el mercado, lo que reduce el espacio para una política monetaria más expansiva del Banco Central. El cobre tuvo una jornada especialmente fuerte, con máximos de US$ 6,86 por libra y una cotización cercana a US$ 6,82 al momento del análisis.

En concreto, el dólar cotizó hacia la tarde de este martes cerca de $924,59, con una caída de 1,05% y una baja de $9,84 respecto del cierre anterior.

Cobre impulsa al peso chileno

Lucas Santillán, analista de mercados de Capitaria, explicó que, tras el movimiento del billete verde, el tipo de cambio mantiene así un claro sesgo bajista, pese a que el petróleo continúa elevado y la tensión geopolítica en Medio Oriente sigue vigente.

“El impulso del cobre continúa siendo uno de los principales factores detrás de la fortaleza del peso chileno, en medio de las expectativas de que pueda alcanzar los US$ 15.000 por tonelada esta semana. A esto se suma la debilidad del Dollar Index, que se mantiene cerca de 98,7 puntos, reforzando la presión bajista sobre el USDCLP”, añadió.

Asimismo, indicó que la decisión de tasas del Banco Central de esta tarde es el principal foco local, aunque no se esperan cambios en la tasa de referencia, la cual se encuentra en 4,5%.

Petróleo y Fed marcan el escenario externo

“En el escenario externo, el WTI se mantiene firme cerca de US$ 90,2 por barril debido a la tensión entre EE.UU. e Irán, mientras que el mercado redujo las expectativas de un alza de tasas de la Fed en septiembre, con una probabilidad actual de 58,4%. Esto también ha limitado el respaldo al dólar durante la jornada”, detalló.

“De mantenerse las condiciones actuales, el USD/CLP podría cerrar cercano a los $925. El nivel será especialmente relevante de cara a mañana, ya que si el cobre logra superar sus máximos durante la noche, el par podría iniciar la próxima sesión nuevamente bajo presión y acercarse a la zona de $920“, agregó.

“El foco continuará estando principalmente en la evolución del cobre, el dólar global y los nuevos datos de EE.UU. que conoceremos el jueves“, puntualizó.